Mit Kran gerettet: Arbeiter bei Sturz in die Tiefe schwer verletzt

Montagfrüh, 6. Juli 2026, stürzte ein Arbeiter bei Schalungsarbeiten einer Decke rund zwei Meter in die Tiefe. Er erlitt schwere Beinverletzungen.

. Mit Hilfe eines Kranes wurde der Mann gerettet und mit schweren Beinverletzungen ins LKH Wagna verbracht.

. Mit Hilfe eines Kranes wurde der Mann gerettet und mit schweren Beinverletzungen ins LKH Wagna verbracht.

Kurz vor 8 Uhr war ein 44-jähriger Mann mit dem Ausschalen einer Tiefgaragendecke in Leibnitz (Steiermark) beschäftigt. Er übersah das Ende der Schalung, stürzte in weiterer Folge rund zwei Meter ab und prallte auf einen Betonboden. Ein Arbeitskollege bemerkte den Vorfall und setzte die Rettungskette in Gang.

Mit Kran gerettet: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Aufgrund der schwierigen Lage des Mannes wurde die Freiwillige Feuerwehr Leibnitz zur Rettung hinzugezogen. Mit Hilfe eines Kranes wurde der Mann gerettet und mit schweren Beinverletzungen ins LKH Wagna verbracht. Der 44-Jährige trug zum Zeitpunkt des Unfalles einen Helm und war nicht alkoholisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert