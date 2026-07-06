FF St. Anna-Aigen feiert 125 Jahre Einsatz für die Bevölkerung

Mit einem Festakt feierte die Freiwillige Feuerwehr St. Anna-Aigen am 5. Juli ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum. Gleichzeitig wurde das neue Hilfeleistungsfahrzeug 2 (HLF 2) im Beisein von Landeshauptmann Mario Kunasek, Erzbischof Franz Lackner sowie zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern aus Feuerwehr, Politik und Einsatzorganisationen feierlich gesegnet. Das Hilfeleistungsfahrzeug 2 ähnelt in seiner Grundkonzeption einem Tanklöschfahrzeug. Sein Vorteil liegt darin, dass es nicht ausschließlich zur Brandbekämpfung dient, sondern auch für technische Einsätze herangezogen werden kann.

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„125 Jahre Freiwillige Feuerwehr St. Anna-Aigen stehen für gelebte Verantwortung, Kameradschaft und unermüdliche Einsatzbereitschaft. Die vielen tausend ehrenamtlich geleisteten Stunden zeigen eindrucksvoll, dass Sicherheit in unserem Bundesland vor allem auf Menschen baut, die bereit sind, Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen. Dafür gebührt allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden größter Respekt und aufrichtiger Dank”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek. Die Geschichte der örtlichen Feuerwehr reicht bis ins Jahr 1900 zurück, als die Feuerwehr Aigen gegründet wurde. Im Jahr 2000 erfolgte die Zusammenlegung der Feuerwehren St. Anna-Ort und Aigen zur heutigen Freiwilligen Feuerwehr St. Anna-Aigen. Aktuell engagieren sich 94 Mitglieder für die Sicherheit der Bevölkerung. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 10.000 ehrenamtliche Stunden geleistet.

Segnung des neuen Hilfeleistungsfahrzeuges

Mit der Segnung des neuen Hilfeleistungsfahrzeuges wurde zugleich ein wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gesetzt. Das moderne Fahrzeug erweitert die technische Ausstattung und sorgt dafür, dass Einsätze künftig noch effizienter und sicherer bewältigt werden können. „Eine moderne und leistungsfähige Ausrüstung ist die Grundlage dafür, dass unsere Feuerwehren ihren verantwortungsvollen Auftrag bestmöglich erfüllen können. Das neue HLF 2 ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir konsequent in die Sicherheit der Bevölkerung investieren. Das Land Steiermark bekennt sich klar zu seinen Feuerwehren und schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, damit sie auch in Zukunft schlagkräftig und verlässlich helfen können”, so Kunasek.