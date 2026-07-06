Feuerwehrjugend zeigt Top-Leistungen bei Landesbewerben

Mit großem Einsatz und starken Leistungen präsentierte sich die Feuerwehrjugend des Bereichs Mürzzuschlag bei den Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerben und dem Bewerbsspiel in Feldbach.

Die Jugendlichen stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und vertraten den Bereich Mürzzuschlag mit großem Erfolg.

Die Jugendlichen stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und vertraten den Bereich Mürzzuschlag mit großem Erfolg.

Mit großem Einsatz, Disziplin und hervorragenden Leistungen präsentierte sich die Feuerwehrjugend des Bereichsfeuerwehrverbandes Mürzzuschlag bei den 54. Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerben und dem 17. Landesfeuerwehrjugend- Bewerbsspiel am 3. und 4. Juli 2026 in Feldbach. Die Jugendlichen stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis und vertraten den Bereich Mürzzuschlag mit großem Erfolg. Ein besonderer Höhepunkt war der Einzug der Feuerwehrjugend Freßnitz in das Finale des Styrian Junior Firefighter Cups. Die Gruppe zählt damit zu den zwölf besten Feuerwehrjugendgruppen der Steiermark und erreichte den hervorragenden 4. Platz. Der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag gratuliert allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Betreuerinnen und Betreuern herzlich zu ihren ausgezeichneten Leistungen.

Auszeichnungen Auch beim Bewerterabend am Freitag konnten Kameraden aus dem Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag für ihre langjährige Bewertertätigkeit ausgezeichnet werden: Bewerterspange in Bronze: LM Nico Saiger (BTF voestalpine BÖHLER Bleche GmbH & Co KG)

Bewerterspange in Gold: OLM Markus Grafoner (FF Mitterdorf)

Bewerterspange in Gold für mehr als 50 Bewertertätigkeiten: BI d.F. Ing. Christian Pockreiter (FF Freßnitz)

rfolgreiche Landesbewerbe für die Feuerwehrjugend

Insgesamt stellten sich 4.262 Mädchen und Burschen aus der gesamten Steiermark in mehr als 1.400 Bewerbsdurchgängen den Herausforderungen des Feuerwehrjugendleistungsbewerbes und des Bewerbsspiels im Sparkassenstadion Feldbach. Zahlreiche Jugendliche aus dem Bereich Mürzzuschlag konnten dabei die begehrten Leistungsabzeichen in Bronze und Silber erringen. Einen würdigen Abschluss fanden die Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe bei der feierlichen Schlusskundgebung. Dabei wurde die Bewerbsfahne symbolisch an die Veranstalter der 55. Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbe und des 18. Landesfeuerwehrjugend-Bewerbsspiels 2027 übergeben.

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Stellvertretend nahmen Jugendliche der Feuerwehren Freßnitz und Krieglach gemeinsam mit Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Rudolf Schober, Bereichsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter und Kommandant der Feuerwehr Freßnitz BR Johann Eder-Schützenhofer, ABI Mag. Otto Fritz sowie dem Bereichsfeuerwehrjugendbeauftragten BI d.F. Ing. Christian Pockreiter die Bewerbsfahne entgegen. Mit dieser feierlichen Übergabe fiel zugleich der offizielle Startschuss für die Vorbereitungen der Landesbewerbe 2027 im Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag. Bereits heute freuen sich die drei veranstaltenden Feuerwehren Freßnitz, Krieglach und die BTF voestalpine rotec Krieglach darauf, die steirische Feuerwehrjugend am 9. und 10. Juli 2027 in Krieglach willkommen zu heißen.