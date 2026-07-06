Schockmoment: Bagger geriet während Arbeiten in Vollbrand

In Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) ist am Montagvormittag ein Bagger bei Waldarbeiten in Vollbrand geraten. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Bagger bereits in Vollbrand.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Bagger bereits in Vollbrand.

Gegen 10.15 Uhr war ein 58-jähriger Baggerführer aus Graz mit Waldarbeiten in Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) beschäftigt. Plötzlich begann die Baumaschine zu brennen. Der 36-jährige Sohn des Baggerführers war ebenfalls anwesend und alarmierte die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Bagger bereits in Vollbrand.

Bagger in Vollbrand: Feuerwehr im Einsatz

Der 58-Jährige konnte noch rechtzeitig die Fahrerkabine verlassen. Er blieb unverletzt. Insgesamt vier Feuerwehren aus dem Bezirk Voitsberg waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Im Zuge der Löscharbeiten bemerkten die Einsatzkräfte, dass Betriebsmittel in das Erdreich sickerten. Die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg, sowie der Chemienotdienst des Landes Steiermark wurden informiert. Laut ersten Erhebungen dürfte ein technischer Defekt an der Hydraulik den Brand ausgelöst haben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 17:58 Uhr aktualisiert