Tödlicher Unfall: Motorradlenker (83) starb noch an der Unfallstelle

Am Montagnachmittag, 6. Juli 2026, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Motorradlenker erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Gegen 14.30 Uhr kam es auf der L637 zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian (Deutschlandsberg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Deutschlandberg kam aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Kantholzes zu Sturz.

Reanimation erfolglos: Motorradlenker (83) verstorben

Die Reanimationsversuche des Notarztteams blieben erfolglos. Der 83-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die L637 war für die Dauer des Einsatzes rund zweieinhalb Stunden gesperrt.