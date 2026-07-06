Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Der 83-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Groß St. Florian
06/07/2026
Fataler Sturz

Tödlicher Unfall: Motorradlenker (83) starb noch an der Unfallstelle

Am Montagnachmittag, 6. Juli 2026, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Motorradlenker erlitt dabei tödliche Verletzungen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Gegen 14.30 Uhr kam es auf der L637 zwischen Gleinstätten und Groß Sankt Florian (Deutschlandsberg) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Deutschlandberg kam aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Kantholzes zu Sturz.

Reanimation erfolglos: Motorradlenker (83) verstorben

Die Reanimationsversuche des Notarztteams blieben erfolglos. Der 83-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die L637 war für die Dauer des Einsatzes rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at