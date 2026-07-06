Seit Tagen vermisst: Suche nach Steirer läuft auf Hochtouren

Seit Freitagabend fehlt von einem 59-jährigen Mann aus Pölfing-Brunn jede Spur. Die Suche nach dem Vermissten läuft auf Hochtouren. Nach Hinweisen wird gebeten.

Der 59-jährige Johannes H. aus Pölfing-Brunn (Bezirk Deutschlandsberg) wird laut der Plattform „Österreich findet euch“ seit Freitag, 3. Juli 2026, vermisst. Gegen 21 Uhr wurde der Mann an diesem Tag zuletzt gesehen.

Hinweise gesucht: Johannes H. seit Tagen vermisst

Johannes H. ist etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, hat hellbraune Haare und einen Dreitagebart. Die Polizei ersucht, bei möglichen Sichtungen oder Hinweisen umgehend die nächste Polizeidienststelle zu verständigen. Auch die Plattform „Österreich findet euch“ ruft dazu auf, den Vermisstenaufruf zu teilen, um möglichst viele Menschen zu erreichen.