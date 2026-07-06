Steiermark-Wetter: Bis zu 32 Grad am Dienstag

Der Dienstag bringt in der Steiermark überwiegend sonniges und trockenes Wetter. Während sich in der Obersteiermark im Tagesverlauf mehr Wolken zeigen, steigen die Temperaturen verbreitet auf sommerliche 27 bis 32 Grad.

Der Dienstag startet in der Steiermark vielerorts sonnig. Während in den südlichen Landesteilen den ganzen Tag über freundliches Sommerwetter erwartet wird, ziehen in der Obersteiermark im Tagesverlauf zunehmend Wolken auf. Mit Niederschlägen ist nach derzeitigem Stand jedoch nicht zu rechnen. Spürbar bleibt der Wind: In der Obersteiermark sowie in höheren Lagen weht er mäßig bis lebhaft, im Südosten hingegen nur schwach. Die Temperaturen steigen deutlich an. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 10 und 16 Grad, tagsüber werden je nach Region 27 bis 32 Grad erreicht.



