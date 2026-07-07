Ferienstart in der Steiermark: Jetzt wird es eng auf der A2

Mit dem Ferienbeginn in der Steiermark rollt am Wochenende deutlich mehr Verkehr an. Besonders auf der A2 vor der Tunnelkette Pack und auf der A9 Richtung Spielfeld brauchst du Geduld.

Die Ferien starten in der Steiermark und mit ihnen kommt Bewegung auf die Straßen. Was nach Kofferraum, Sonnenbrille und erster Jause klingt, kann auf den Hauptverbindungen rasch zäh werden. Laut ÖAMTC nimmt der Reiseverkehr am kommenden Wochenende deutlich zu. In der Steiermark steht dabei vor allem die Süd Autobahn im Fokus: Auf der A2 wird vor der Baustelle bei der Tunnelkette Pack mit Staupotenzial gerechnet. Wer hier unterwegs ist, sollte also nicht nur den Tank, sondern auch die Geduld auffüllen.

A9 im Stau-Test

Auch auf der Pyhrn Autobahn kann der Ferienstart auf die Bremse steigen. Auf der A9 erwartet der ÖAMTC Verzögerungen vor den Mautstellen sowie beim Grenzübergang Spielfeld. Gerade dort, wo viele in Richtung Süden weiterrollen, kann aus Reisevorfreude schnell Stop-and-go werden. „Der steigende Urlaubsverkehr führt auf den wichtigsten Verkehrsachsen in West- und Südösterreich zu dichtem Verkehr und zeitweisen Überlastungen. Von Woche zu Woche wird das Verkehrsaufkommen kontinuierlich zunehmen“, so der ÖAMTC. Heißt für dich: Wer früher plant, steht später vielleicht kürzer.

Auch anderswo wird es eng

Nicht nur die Steiermark startet in die Ferien. Auch in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg beginnen die schulfreien Wochen. Dazu kommen vier deutsche Bundesländer und Teile der Niederlande, was den Verkehr zusätzlich füttert. Besonders belastet werden laut ÖAMTC die West Autobahn, Tauern Autobahn, Inntal Autobahn, Brenner Autobahn, Fernpass Straße und Karawanken Autobahn. Längere Wartezeiten sind auch bei Walserberg, Kufstein/Kiefersfelden und vor dem Karawankentunnel einzuplanen. Auf der Brenner Autobahn kommt zusätzlich die Baustelle vor der Luegbrücke dazu.

Sperren im Westen

In Salzburg und Tirol greifen auch heuer wieder Maßnahmen gegen Ausweichverkehr. In Salzburg gelten die Abfahrtssperren während der Sommerferien durchgehend von 11. Juli bis 13. September 2026. Betroffen sind zahlreiche Anschlussstellen zwischen Puch-Urstein und Zederhaus auf der A10. Abfahren darf dort nur, wer ein Ziel in Österreich hat. In Tirol sind Fahrverbote in mehreren Bezirken bereits aktiv – sie gelten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils von 7 bis 19 Uhr für Durchreisende. Der ÖAMTC warnt: Viele Navigationssysteme zeigen solche Sperren nur teilweise oder gar nicht an.

Hilfe im Stau

Damit Staus schneller erkannt werden, ist auch der ADAC-Stauflieger Robert Sandler mit seinem Team wieder im Einsatz. Aus der Luft werden Stauentwicklungen beobachtet und an Verkehrsredaktionen weitergegeben. An besonders starken Reisewochenenden ist außerdem ein ÖAMTC-Stauberater auf der Tauern Autobahn zwischen Walserberg und St. Michael im Lungau unterwegs. Er hilft bei kleineren Pannen, organisiert Unterstützung und kann mit dem Stau-Motorrad liegengebliebene Fahrzeuge rasch erreichen. In den ÖAMTC-Services werden die saisonalen Durchfahrtsverbote künftig auch mit einem neuen Zeichen angezeigt: einem Paragrafen im roten Kreis. Zusätzlich sorgt das Electric Love Festival am Salzburgring von 9. bis 11. Juli für mehr Verkehr, vor allem bei der An- und Abreise.