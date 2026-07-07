Mitarbeiter soll Waren um 240.000 Euro gestohlen haben

In Leoben ermitteln Polizisten gegen einen 31-Jährigen: Er soll bei seinem Arbeitgeber Mobiltelefone, Laptops und Goldbestandteile gestohlen haben. Der Schaden liegt bei mehr als 240.000 Euro.

Polizisten forschten den 31-Jährigen aus. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Leoben in Untersuchungshaft.

Polizisten forschten den 31-Jährigen aus. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Leoben in Untersuchungshaft.

Angefangen hat der Fall bereits im März dieses Jahres. Ein Industrieunternehmen aus der Elektronikbranche erstattete Anzeige bei der Polizei. Zunächst war nur klar: Sieben Mobiltelefone der Firma waren verschwunden. Wenige Wochen später tauchte eines dieser Geräte in einem Handyshop in Kapfenberg auf.

Frau im Fokus

Über dieses Mobiltelefon kamen die Ermittler der Polizeiinspektion Josef-Heißl-Straße in Leoben auf eine 24-jährige Frau aus dem Bezirk Leoben. Sie soll das gestohlene Handy an den Betreiber des Shops verkauft haben. Geständig zeigte sie sich laut Landespolizeidirektion Steiermark nicht. Sie gab an, ihr Ausweis sei von einer anderen Person missbräuchlich verwendet worden.

Verdacht auf Mitarbeiter

Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu einem 31-jährigen Mann aus dem Bezirk Leoben. Er war mit der 24-Jährigen liiert und arbeitete zum Tatzeitpunkt bei der betroffenen Firma. Laut Polizei war der Mann unter anderem wegen Eigentumsdelikten amtsbekannt. Im Zuge seiner Arbeit hatte er Zugriff auf verschiedene Waren und Materialien des Betriebs.

Auch Goldbestandteile

Der Verdacht wurde danach noch größer. Der 31-Jährige soll nicht nur die Mobiltelefone, sondern auch Firmenlaptops und größere Mengen an Goldbestandteilen gestohlen haben. Diese Goldbestandteile waren für einen Recyclingprozess bestimmt. Der betroffenen Firma entstand dadurch ein Gesamtschaden von mehr als 240.000 Euro.

31-Jähriger in Haft

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der 31-Jährige festgenommen. Laut Polizei zeigte er sich zu den erhobenen Vorwürfen teilweise geständig. Der Mann befindet sich derzeit in der Justizanstalt Leoben in Untersuchungshaft. Seine 24-jährige Freundin wird wegen des Verdachts der Hehlerei und einer möglichen Beitragstäterschaft auf freiem Fuß angezeigt.