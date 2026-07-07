Schulsachen übrig? Damit hilfst du Familien in der Steiermark

Zum Schulschluss ruft die Caritas Steiermark dazu auf, gut erhaltene Schulsachen zu spenden. Damit soll Familien geholfen werden, für die der Start ins neue Schul- oder Kindergartenjahr finanziell schwer ist.

Wenn das Schuljahr vorbei ist, landen viele Hefte, Schultaschen oder Turnbeutel erst einmal in der Ecke. Manche Dinge werden nicht mehr gebraucht, sind zu klein geworden oder haben ausgedient. Oft sind sie aber noch gut erhalten und können weiterverwendet werden. Genau darauf macht die Caritas Steiermark jetzt aufmerksam.

Spenden statt weglegen

In den nächsten Wochen sollen nicht mehr benötigte Schulsachen aussortiert und gespendet werden. Denn während viele Schülerinnen und Schüler die Ferien genießen, beginnt für Familien bereits die Vorbereitung auf das nächste Schuljahr. Neue Hefte, Stifte, Federschachteln oder eine Schultasche können schnell ins Geld gehen. Für manche Familien werden diese notwendigen Ausgaben zur großen Belastung.

©Caritas Schultaschen, Federschachteln, Turnbeutel und Sportgewand können an allen Carla-Standorten abgegeben werden.

Das wird gesucht: Gesucht werden gut erhaltene und funktionsfähige Schultaschen sowie Schulmaterialien. Dazu zählen unter anderem Federschachteln, Werkkoffer und Turnbeutel. Auch Kinderkleidung ist willkommen, besonders Sportkleidung und Sportschuhe. Die Spenden können während der Öffnungszeiten an allen Carla-Standorten abgegeben werden.

Hilfe für Familien

Die gespendeten Artikel stehen dann einkommensschwachen Familien zur Verfügung. Gerade der Kauf von Schulartikeln oder Sportkleidung aus zweiter Hand kann sie entlasten. „Jede Spende hilft, auch Kindern aus benachteiligten Familien einen guten Start in das nächste Schuljahr zu ermöglichen und eine bessere Teilhabe zu erreichen“, betont Thomas Ferk, Vizedirektor der Caritas Steiermark.

Hier abgeben

Wer Schulsachen, Kinderkleidung oder Sportartikel spenden möchte, kann diese bei den Carla-Standorten der Caritas Steiermark abgeben. Die Standorte und Öffnungszeiten findest du unter: www.caritas-steiermark.at/carla