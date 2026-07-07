Grazer (71) stirbt bei Unfall – Freund fuhr hinter ihm

In Naas im Bezirk Weiz kam es Dienstagfrüh zu einem tödlichen Unfall: Ein 71-jähriger Grazer kollidierte mit seinem Motorrad auf der B 54 mit zwei Verkehrsschildern.

Dienstagfrüh, 7. Juli 2026, war ein 71-jähriger Grazer mit seinem Motorrad auf der B 54 unterwegs. Der Unfall passierte gegen 8.10 Uhr im Ortsgebiet von Birchbaum in Naas im Bezirk Weiz. Der Mann fuhr in Richtung Passail. Hinter ihm war sein Freund unterwegs, ebenfalls mit einem Motorrad. Am Ende des Ortsgebietes wollte der 71-Jährige einen vor ihm fahrenden Wagen überholen. Dabei dürfte er die Verkehrsinsel am Ortsende übersehen haben.

Schilder erfasst

Auf dieser Verkehrsinsel befanden sich zwei Verkehrsschilder. Der Motorradlenker kollidierte mit beiden Schildern. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Nach dem Unfall begannen Ersthelfer sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Auch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes, der Polizei und der Feuerwehr Weiz setzten die Wiederbelebung fort. Trotz der schnellen Hilfe konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. „Der Grazer verstarb jedoch an der Unfallstelle“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.