Tierischer Einsatz: Junges Kätzchen von Schnellstraße gerettet

Ein kleines Kätzchen ist auf der S36 Murtal Schnellstraße in eine gefährliche Lage geraten. Zwei Mitarbeiter der ASFINAG retteten das Tier vom Mittelstreifen und brachten es anschließend ins Tierheim Knittelfeld.

Ein glückliches Ende nahm der unfreiwillige Ausflug eines kleinen Kätzchens auf der S36 Murtal Schnellstraße. Mitarbeiter der ASFINAG-Autobahnmeisterei Knittelfeld entdeckten das Tier auf dem Mittelstreifen der Schnellstraße. Die beiden Mitarbeiter, Christian und Jürgen, brachten das Kätzchen in Sicherheit und versorgten es zunächst. Anschließend wurde der kleine Vierbeiner ins Tierheim Knittelfeld gebracht, wo er nun betreut wird. Mit ihrem schnellen Eingreifen verhinderten die ASFINAG-Mitarbeiter nicht nur eine Gefahr für das Tier, sondern auch für den Verkehr auf der S36.