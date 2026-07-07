FF Gössendorf lädt wieder zum beliebten „Strawanzen“

Wie in den vergangenen Jahren werden auch heuer an beiden Abenden über 1.000 Gäste erwartet, die einen stimmungsvollen Sommerabend bei der Feuerwehr verbringen. Besonders zur späteren Stunde verwandelt sich die Fahrzeughalle in eine Disco, in der ausgelassen gefeiert wird. Strawanzen – das steht in Gössendorf und darüber hinaus für ein gemütliches Beisammensein an lauen Sommerabenden in einzigartiger Atmosphäre. In zahlreichen liebevoll gestalteten Hütten bieten die Mitglieder der Feuerwehr verschiedenste Schmankerln – süß und pikant – sowie Getränke für jeden Geschmack an. Mehr als 100 Feuerwehrkameraden und Freunde der Feuerwehr Gössendorf sind im Einsatz, um den Besuchern ein rundum gelungenes Fest zu bieten. In den Vorjahren waren an beiden Terminen jeweils über 1.000 Gäste mit dabei.