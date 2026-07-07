Eingeklemmt: 38-Jährige bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag, 7. Juli 2026, kam es zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Gegen 13 Uhr war eine 38-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit Kommissionierarbeiten in einer Lagerhalle beschäftigt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr sie mit einem Gabelstapler rückwärts und dürfte dabei mit dem linken Fuß von der Trittplattform abgerutscht sein. In weiterer Folge wurde ihr Bein zwischen dem Gabelstapler und einem Stapel Paletten eingeklemmt.

38-Jährige schwer verletzt

Die 38-Jährige erlitt dabei eine schwere Beinverletzung und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Österreichischen Roten Kreuz in das LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.