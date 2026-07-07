Schwerer Unfall: Junger Steirer kracht mit Motorrad in mehrere Bäume

Bei einem Unfall auf der B72 in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz, Steiermark) wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt, wie die Polizei berichtet.

Der 22-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war Dienstagnachmittag, am 7. Juli 2026 gegen 14.55 Uhr, mit seinem Motorrad von Krieglach in Richtung Ratten unterwegs, als er ersten Ermittlungen zufolge von der Fahrbahn abgekommen sein dürfte und in weiterer Folge gegen mehrere Bäume krachte. Der junge Steirer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Graz geflogen werden.

B72 für 20 Minuten komplett gesperrt

Im Einsatz standen neben der Polizei auch mehrere First Responder, das Rote Kreuz, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber und die Feuerwehr St. Kathrein am Hauenstein mit drei Autos und 15 Einsatzkräften. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, die B72 war für rund 20 Minuten komplett gesperrt.