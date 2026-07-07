Von September 2026 bis Jänner 2027 wartet auf alle Kulturinteressierten wieder ein vielfältiges Programm mit Musik, Bühne, Kunst, Literatur, Brauchtum sowie Kinder- und Jugendkultur. Gespielt, gelesen, gelacht und gefeiert wird unter anderem im Live Congress, im Stadttheater, im KulturQuartier, in der Stadtpfarrkirche und in der Aula der Montanuniversität. Die Stadt wendet dafür rd.165.000 Euro auf. „Mit dem Kulturherbst bieten wir ein Programm, das unterschiedliche Interessen und Generationen anspricht. Neben bekannten Namen und beliebten Veranstaltungsformaten ist uns besonders wichtig, auch Kindern und Jugendlichen einen guten Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Kurt Wallner.

Viele Bühnen, starke Formate

Der Kulturherbst 2026 startet im September mit einem dichten Programm: Reinhold Bilgeri ist mit der Lesung „Das Gewissen der Tauben“ zu erleben. Johannes Silberschneider und David Reumüller nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Steiermark. Dazu kommen das Leobener Wiesenfest, das Genussherbstl’n am Bauernmarkt, das Stadt-Land-Fest und der Poetry Slam Leoben. Danach geht es abwechslungsreich weiter: Konzerte, Kabarettabende, Theateraufführungen, Lesungen, Ausstellungen, Stadtführungen und Brauchtumsveranstaltungen prägen die Monate bis zum Jahreswechsel. Mit dabei sind unter anderem Die Paldauer, Roland Düringer, Friedrich Kleinhapl mit dem Sinfonischen Orchester Leoben, Ermi Oma, Wir4, Lydia Prenner-Kasper, Walter Kammerhofer, Friedrich von Thun, Omar Sarsam, Gery Seidl, Rubey & Schwarz, Dr. Bohl, Benedikt Mitmannsgruber sowie BartolomeyBittmann mit Ursula Strauss.

Bühne frei für Theater, Operette und Kunst

Im Stadttheater erwartet das Publikum ebenfalls ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Auf dem Spielplan stehen unter anderem Theaterproduktionen wie „Liebesjahre“, „Männerfrei“, „Taxi, Taxi“ und „Außer Kontrolle“. Zum Jahresabschluss bringt „Gräfin Mariza“ in einer Produktion der Neuen Operette Wien schwungvolle Operettenabende nach Leoben. Bildende Kunst und Literatur haben im Leobener Kulturherbst ebenfalls ihren fixen Platz. Das Kunstforum Leoben zeigt unter anderem Bruno Wildbachs Ausstellung „CRUSOE“ sowie „Der rostige Olm“ des Aktionskünstlers Tomak. Mit Lesungen von Katrin Unterreiner, Roman Klementovic, Herbert Dutzler und Beate Maly setzt die Stadtbibliothek Leoben weitere literarische Akzente im Kulturherbst.

Junge Kultur mit viel Abwechslung

Ein eigener Schwerpunkt liegt auf dem jungen Kulturprogramm. Kinder und Jugendliche erleben im KulturQuartier, im Live Congress und im Stadttheater Erzähltheater, Workshops, Kindermusicals und Märchenaufführungen. Auf dem Programm stehen unter anderem „Der kleine Drache Kokosnuss – Die Mutprobe“, „In 80 Tagen um die Welt“, „Yakari – Freunde fürs Leben“, „Die Schöne & das Biest“ sowie das Märchen „Die Schneekönigin“ der Jungen Bühne Leoben. In der Stadtbibliothek werden Geschichten für Kinder mittels Kamishibai oder Bilderbuchkino visuell begleitet vorgelesen. Anschließend gestalten die Kinder in einem Workshop thematisch passende Werkstücke zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Ziel ist ein niederschwelliger Zugang zu Literatur und ein spielerischer Einstieg in die Welt der Bücher. Für Schulklassen und Kindergärten gibt es eigene Angebote: Bibliotheksführungen ab 10 Jahren sowie Bibliotheksführungen mit Bilderbuchkino oder Kamishibai sind kostenlos buchbar. Sie verbinden Leseanimation mit dem Kennenlernen der Medien- und Veranstaltungsangebote sowie der Räumlichkeiten der Stadtbibliothek. Die Bibliothek wird damit als angenehmer Aufenthaltsort ohne Konsumzwang und als sogenannter „Dritter Ort“ erlebbar. Im ersten Halbjahr 2026 besuchten bereits 23 Schulklassen und Kindergärten mit insgesamt 450 Kindern die Stadtbibliothek. Im gleichen Zeitraum gab es 13 Veranstaltungen und Bildungsangebote mit insgesamt 250 Besuchern.

Geschichte zum Mitmachen

Das Junge Museum im KulturQuartier Leoben setzt im Kulturherbst 2026 erneut auf ein umfangreiches Kinder- und Jugendprogramm. Im Mittelpunkt stehen der Jahreslauf, Brauchtum und die Geschichte der Stadt Leoben. Bei den Kreativ-Workshops können junge Besucher:innen nach einer inhaltlichen Einführung selbst Werkstücke gestalten. Diese Vermittlungsprogramme führen unter anderem in die Zeit der Römer, in die Hallstattzeit oder zu besonderen Themen der Stadtgeschichte. Neu ergänzt wird das Angebot ab Herbst durch eine Schatzsuche in der Dauerausstellung „Schienen in die Vergangenheit“. Dabei lösen Kinder verschiedene Rätsel, die sie Schritt für Schritt zum „Schatz“ führen. Auch das Rätselheft „Entdecke Leoben“ wurde aktualisiert und erscheint in neuem Design. Damit können junge Forscher die Stadt Leoben selbstständig erkunden. Die Nachfrage zeigt, wie gut das Angebot angenommen wird: Von Jänner bis 30. Juni 2026 haben bereits 1.300 junge Besucher:innen an Workshops und Kreativ-Workshops des Jungen Museums teilgenommen. Die Schulklassen kommen nicht nur aus dem Bezirk Leoben, sondern aus der gesamten Steiermark und darüber hinaus – unter anderem aus Eisenstadt und sogar aus Budapest.

Alle Termine im Kulturfolder

Der neue Kulturfolder „Lust auf Leoben – Lust auf Kultur“ bietet einen kompakten Überblick über das vollständige Programm von September 2026 bis Jänner 2027. Darin finden Interessierte alle Termine, Veranstaltungsorte und Informationen zum Kartenvorverkauf.