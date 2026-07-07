Kletterer stürzt 50 Meter ab – aufwendige Rettung am Dachstein

Ein 57-jähriger Bergsteiger ist am Dachstein rund 50 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Dank eines nächtlichen Rettungseinsatzes mit dem Hubschrauber konnte der Mann aus schwierigem Gelände gerettet werden.

Im Einsatz standen 15 Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau am Dachstein, vier Mitglieder der ÖAMTC-Flugrettungscrew sowie zwei Alpinpolizisten.

Im Einsatz standen 15 Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau am Dachstein, vier Mitglieder der ÖAMTC-Flugrettungscrew sowie zwei Alpinpolizisten.

Am Sonntagabend den 5. Juli 2026 kam es im Bereich des Ausstiegs des Johann-Klettersteigs zu einem Bergrettungseinsatz. Ein 57-jähriger Mann war beim Abstieg, von der Dachsteingletscher-Seite kommend, bereits am Nachmittag gegen 15 Uhr in felsdurchsetztem alpinem Gelände rund 50 Meter abgestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

57-Jähriger nach 50-Meter-Absturz am Dachstein gerettet

Auf den Notfall aufmerksam wurden am Abend Bergführer, die ein alpines Notsignal in Form von Lichtzeichen wahrnahmen. Die Alarmierung erfolgte umgehend danach gegen 21.30 Uhr über die LWZ Steiermark. Aufgrund des unwegsamen, steilen Geländes sowie der fortgeschrittenen Tageszeit und einer anbahnenden Schlechtwetterfront wurde in enger Abstimmung mit allen Einsatzorganisationen der 24h Rettungshubschrauber Christophorus 14 parallel alarmiert. Dieser konnte den schwer Verletzten rasch lokalisieren und mit der Winde aufnehmen. Diese nächtliche Windenrettung unter schwierigen Bedingungen stellte eine fliegerisch wie einsatztaktische Meisterleistung dar.

Rettungskräfte im Einsatz

Nach der Crashbergung wurde der Verletzte beim Eintreffen am Zwischenlandeplatz der Türlwandhütte zunächst im Freien medizinisch erstversorgt. Im Anschluss erfolgte der Weitertransport in das Krankenhaus Schladming. Im Einsatz standen 15 Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau am Dachstein, vier Mitglieder der ÖAMTC-Flugrettungscrew sowie zwei Alpinpolizisten. Die Bergrettung Steiermark appelliert an alle Bergsportlerinnen und Bergsportler, vor jeder Tour auf eine umsichtige und defensive Tourenplanung zu achten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 19:41 Uhr aktualisiert