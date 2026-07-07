Rauch bemerkt: Feuerwehrmann verhindert größeren Waldbrand in Voitsberg

Ein aufmerksamer Feuerwehrmann hat im Voitsberger Ortsteil Kowald einen beginnenden Wald- und Wiesenbrand entdeckt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte eine Ausbreitung verhindert werden.

Ein Feuerwehrmann hat am Montagnachmittag im Voitsberger Ortsteil Kowald vermutlich einen größeren Waldbrand verhindert.

Ein Feuerwehrmann hat am Montagnachmittag im Voitsberger Ortsteil Kowald vermutlich einen größeren Waldbrand verhindert.

Ein Feuerwehrmann hat am Montagnachmittag im Voitsberger Ortsteil Kowald vermutlich einen größeren Waldbrand verhindert. Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Krems bemerkte die Rauchentwicklung im Wald und verständigte umgehend die Einsatzkräfte.

Schnelles Handeln verhindert größeren Waldbrand

Die zuständige Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg traf wenige Minuten später am Einsatzort ein und stellte einen beginnenden Wald- und Wiesenbrand fest. Sofort wurden die Löscharbeiten aufgenommen. Aufgrund der Lage alarmierte der Einsatzleiter zusätzlich die Tanklöschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Bärnbach und Gaisfeld. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte der Brand auf eine Fläche von rund 40 Quadratmetern begrenzt und rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 20:37 Uhr aktualisiert