Schwerer Unfall auf L111 forderte mehrere Verletzte

Kurz vor 16 Uhr ereignete sich auf der L111 in Tragöß (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ein Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Ersten Erhebungen zufolge war eine 52-jährige Pkw-Lenkerin auf der L111 in Fahrtrichtung Nordwesten unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dabei touchierte sie zunächst den entgegenkommenden Pkw einer 41-jährigen Salzburgerin. Durch den Anprall wurde deren Fahrzeug um etwa 90 Grad gedreht und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Im Fahrzeug der 41-Jährigen befanden sich vier weitere Personen. In weiterer Folge kollidierte die 52-Jährige frontal mit einem nachfolgenden Pkw, der von einem 52-Jährigen aus Graz gelenkt wurde. In dessen Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen.

Unfall forderte mehrere Verletzte

Bei dem Verkehrsunfall wurden sämtliche Unfallbeteiligten verletzt, zum Teil mittelschwer. Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung, die sich im Fahrzeug des 52-Jährigen befand, erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C17 ins UKH-Graz geflogen. Die weiteren Verletzten wurden vom Österreichischen Roten Kreuz in das UKH-Graz sowie in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht. Die L111 war für die Dauer der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten bis etwa 17:25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Mehrere Rettungskräfte im Einsatz

Im Einsatz standen mehrere Streifen der Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren Tragöß und St. Katharein mit insgesamt 30 Einsatzkräften, das Österreichische Rote Kreuz mit 17 Einsatzkräften einschließlich Notarzt sowie der Rettungshubschrauber C17. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.