Kaltfront über Österreich: Trotzdem bis zu 30 Grad in der Steiermark möglich

Der Mittwoch bringt der Steiermark eine Mischung aus Wolken, Sonne und einzelnen Schauern. Während sich der Süden freundlicher zeigt, bleibt es im Norden kühler. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 30 Grad.

Der Mittwoch startet in der Steiermark mit dichten Wolken. Eine Kaltfront zieht am Vormittag über das Land und bringt vor allem in der nördlichen Obersteiermark vereinzelt leichten Regen. Im Laufe des Nachmittags lockert die Bewölkung zunehmend auf. Einzelne Regenschauer sind zwar weiterhin möglich, insgesamt zeigt sich das Wetter aber freundlicher. Vor allem im Süden setzt sich die Sonne häufiger durch und es bleibt trocken. Dazu weht ein mäßiger bis lebhafter Nordwestwind, in höheren Lagen kann dieser zeitweise auch stürmisch ausfallen. Die Temperaturen erreichen je nach Region zwischen 21 Grad in Bad Aussee und sommerlichen 30 Grad in Bad Radkersburg.