Trauer um Popcorn: Erstes Rentierbaby der Steiermark ist gestorben

Noch vor einem Monat war die Freude über die Geburt des erstes Rentierbaby der Steiermark groß, nun die traurige Gewissheit: Rentierkalb Popcorn ist völlig unerwartet gestorben, obwohl sich sein Zustand zuletzt verbessert hatte.

Seine Geburt war etwas Besonderes: Mit Popcorn kam im Tierpark Tragöß das erste Rentierkalb der Steiermark zur Welt. Die Freude war groß, doch ebenso schnell wurde klar, dass der kleine Rentierbulle einen schweren Start ins Leben haben würde. Jetzt hat der Tierpark die traurige Nachricht bekannt gegeben: Popcorn ist gestorben.

Ein schwieriger Start von der ersten Minute an

Geboren wurde das Rentierkalb bereits am 15. Juni. Zunächst schien alles nach Plan zu verlaufen. Rentiermutter Lumi kümmerte sich um ihr Junges und versuchte immer wieder, es zum Aufstehen zu bewegen. Doch auch Stunden nach der Geburt gelang es dem kleinen Rentier nicht, auf die Beine zu kommen. Die Tierpfleger griffen schließlich ein. Weil Popcorn zu schwach war und seine Beine noch nicht genügend Kraft hatten, wurde er erstversorgt und ins Haus gebracht. Von diesem Moment an begann für das Team ein täglicher Kampf um das Überleben des kleinen Rentiers.

Mit der Flasche aufgezogen und jeden Tag stärker

Die intensive Betreuung zeigte Wirkung. Popcorn entwickelte sich Schritt für Schritt. Er lernte laufen, konnte sicher stehen und gewann zunehmend an Kraft. Aus dem hilflosen Neugeborenen wurde ein neugieriges Jungtier, das immer häufiger den Innenhof und sogar den Tierparkshop erkundete. Der Tierpark berichtete regelmäßig über seine Fortschritte. Viele Besucher und Tierfreunde fieberten mit, freuten sich über jedes neue Foto und hofften, dass Popcorn den schwierigen Start endgültig hinter sich lassen würde. Umso größer war die Zuversicht, als das Team erst vor wenigen Tagen mitteilte, wie gut sich das kleine Rentier entwickelt habe.

Dann kam alles anders

Am Dienstag folgte jedoch die Nachricht, mit der niemand gerechnet hatte. In einem emotionalen Beitrag verabschiedete sich der Tierpark von seinem kleinen Schützling. Darin heißt es: „Du hattest dich so gut entwickelt, konntest schon super laufen, hast gespielt und warst lebensfroh. Niemand hätte gedacht, dass du es nicht schaffen würdest. Doch dann ging alles ganz plötzlich.“ Woran Popcorn gestorben ist, teilte der Tierpark nicht mit.

Viele Menschen trauern mit

Unter dem Abschiedsbeitrag häufen sich inzwischen Nachrichten von Besuchern, die ihre Anteilnahme ausdrücken. Viele hatten die Geschichte des kleinen Rentiers von Beginn an verfolgt und hofften bis zuletzt auf ein glückliches Ende. Für das Team des Tierparks ist der Verlust besonders schmerzhaft. Wochenlang wurde Popcorn rund um die Uhr versorgt, gefüttert und begleitet. Gerade weil sich sein Gesundheitszustand zuletzt so positiv entwickelt hatte, kommt sein plötzlicher Tod völlig unerwartet.