Jetzt startet die Heidelbeer-Saison in der Steiermark: Dieses Feld hat geöffnet

Die Heidelbeer-Saison in der Steiermark hat begonnen. In Leitersdorf bei Feldbach können Besucher die Beeren ab sofort wieder selbst pflücken oder bereits geerntete Früchte direkt mit nach Hause nehmen.

Für viele gehört das Pflücken frischer Beeren zu den schönsten Sommertraditionen. Während die Erdbeer-Saison vielerorts bereits zu Ende geht, beginnt jetzt die Zeit der Heidelbeeren. In Leitersdorf bei Feldbach hat das Heidelbeerfeld gegenüber von Schloss Hainfeld wieder geöffnet. Dort können Besucher die Früchte direkt vom Strauch pflücken oder bereits geerntete Heidelbeeren mitnehmen.

Erdbeersaison bereits beendet

Die Heidelbeer-Saison läuft voraussichtlich bis Anfang August. Das Feld ist von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 18 Uhr, sonntags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Wer auf Erdbeeren gehofft hat, muss sich allerdings bis zum nächsten Jahr gedulden. Nach Angaben des Betriebs ist das Erdbeerfeld in dieser Saison bereits leergepflückt. Neben dem Heidelbeerfeld befindet sich auch das Erdbeerland, das seit dem Vorjahr auf einen geschützten Anbau in Hochbeeten setzt. Dadurch können Erdbeeren rückenschonend geerntet werden. Ein Foliendach schützt die Pflanzen zudem vor Starkregen und Hagel, während eine Tropfbewässerung auch an heißen Tagen für eine gleichmäßige Wasserversorgung sorgt.