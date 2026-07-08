Käse-Unternehmen aus Graz-Umgebung insolvent

Zwei Gesellschaften der „Crazy Cheese“-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hart bei Graz haben am Landesgericht Graz Konkursverfahren beantragt. Die Betriebe wurden bereits eingestellt.

Die CRAZY CHEESE MANUFACTURE Holding GmbH und die MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH jeweils ein Konkursverfahren am Landesgericht Graz beantragt. Beide Unternehmen waren Teil der „Crazy Cheese“-Unternehmensgruppe, die sich auf den Verkauf exklusiver Käsesorten spezialisiert hatte. Die Gruppe betrieb mehrere Geschäfte, die jeweils als eigene juristische Einheiten geführt wurden. Inzwischen wurden sämtliche Standorte geschlossen.

Aktiva und Passiva

Bei der CRAZY CHEESE MANUFACTURE Holding GmbH stehen laut Angaben des KSV1870 rund 191.000 Euro an Passiva etwa 24.000 Euro Aktiva gegenüber. Das Unternehmen hat rund elf Gläubiger und beschäftigt keine Dienstnehmer. Die MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH weist Verbindlichkeiten in Höhe von rund 167.000 Euro auf. Dem stehen Aktiva von etwa 8.000 Euro gegenüber. Hier sind rund 21 Gläubiger betroffen, auch dieses Unternehmen hat keine Mitarbeiter. Zusammengerechnet belaufen sich die Schulden der beiden Gesellschaften damit auf rund 358.000 Euro.

Pandemie und Kaufkraftverlust als Ursachen

Als Gründe für die Insolvenz nennen die Unternehmen vor allem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 sei die Entscheidung gefallen, sieben neue Standorte zu eröffnen. Die darauffolgenden Lockdowns hätten jedoch zu unerwarteten Betriebsschließungen und deutlichen Umsatzrückgängen geführt. Zwar seien laut Schuldnerangaben verschiedene Sparmaßnahmen sowie Zahlungsvereinbarungen mit Gläubigern und finanzierenden Stellen umgesetzt worden. Die Einnahmen hätten aber nicht ausgereicht, um die laufenden Kosten dauerhaft zu decken. Zusätzlich habe sich die Situation ab 2026 durch eine schwächere Kaufkraft und weiter rückläufige Umsätze verschärft. Die eingeleiteten Sanierungsversuche seien letztlich gescheitert.

Betrieb bereits eingestellt

Die beiden Unternehmen planen keine Sanierung. Der Geschäftsbetrieb wurde bereits eingestellt. Die CRAZY CHEESE MANUFACTURE Holding GmbH wurde 2016 gegründet, die MRL Crazy Cheese Manufacture W GmbH folgte im Jahr 2020.