Bekannte Band teilt emotionales Statement: „Heute ist für uns ein sehr trauriger Tag“

Große Trauer bei den Paldauern: Die steirische Schlagerband nimmt Abschied von ihrer langjährigen Wegbegleiterin Gabi Schmid. Nach 1.050 Konzertbesuchen bleibt ihr Platz in der ersten Reihe nun für immer leer.

Große Trauer herrscht bei der österreichischen Musikgruppe „Die Paldauer“. Die steirische Schlagerband teilt am Dienstag ein emotionales Posting: „Eine der treusten Seelen und loyalsten Freundinnen der PALDAUER, Gabi Schmid, ist uns überraschend in die Ewigkeit vorausgegangen.“ Die Musiker sind tief „betroffen und sehr traurig“.

„…wunderschöne, unzählige Erinnerungen“

In einem Video folgen bewegende Abschiedsworte: „Normalerweise habe ich immer Freude daran, wenn wir Erfreuliches berichten können. Heute ist für uns ein sehr trauriger Tag. Wir hoffen, dass die Gabi jetzt im Himmel ist, wo immer das auch sein mag. Ich hoffe es ist ein schöner Platz. Wir können nur weiterleben mit wunderschönen, unzähligen Erinnerungen mit Gabi.“

„Sie war ein Teil der Paldauer-Geschichte“

Die Trauer ist groß, aber was bleibt sind die Erinnerung. Abschließend heißt es von der Band: „Nach 1.050 (!) Konzertbesuche bleibt für immer ein Platz in der ersten Reihe frei. Sie war ein Teil einer einzigartigen Paldauer-Geschichte – wir werden sie sehr vermissen.“ Den Hinterbliebenen sprechen die Musiker ihr herzlichstes Beileid aus.