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/ ©Werner Pleiner
Bild auf 5min.at zeigt einen Luchs.
Zwei kleine Luchse erkunden den Wilden Berg Mautern.
Mautern
08/07/2026
Wie süß!
#goodnews

Süßer Nachwuchs am Wilden Berg: Luchsdame bringt Zwillinge zur Welt

Gleich doppelten Anlass zur Freude gibt es beim Wildpark Mautern: Zwei kleine Luchsbabys haben das Licht der Welt erblickt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)
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Am Wilden Berg in Mautern gibt es derzeit besonders tierisch gute Neuigkeiten. Luchsdame Nora hat zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Die kleinen Luchse wachsen gut behütet bei ihren Eltern Nora und Norbert auf und machen gemeinsam mit ihren einjährigen Geschwistern erste Erkundungstouren. Die beiden Jungtiere entdecken Schritt für Schritt ihre Umgebung und werden dabei von ihrer Familie begleitet.

Kleine Luchse können bereits beobachtet werden

Besucherinnen und Besucher des Wildparks haben mit etwas Glück die Möglichkeit, den Nachwuchs bei seinen ersten Streifzügen zu beobachten. Besonders spannend ist dabei, wie die jungen Tiere ihre Umgebung kennenlernen und langsam selbstständiger werden.

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