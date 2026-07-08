Süßer Nachwuchs am Wilden Berg: Luchsdame bringt Zwillinge zur Welt

Gleich doppelten Anlass zur Freude gibt es beim Wildpark Mautern: Zwei kleine Luchsbabys haben das Licht der Welt erblickt.

Am Wilden Berg in Mautern gibt es derzeit besonders tierisch gute Neuigkeiten. Luchsdame Nora hat zwei Jungtiere zur Welt gebracht. Die kleinen Luchse wachsen gut behütet bei ihren Eltern Nora und Norbert auf und machen gemeinsam mit ihren einjährigen Geschwistern erste Erkundungstouren. Die beiden Jungtiere entdecken Schritt für Schritt ihre Umgebung und werden dabei von ihrer Familie begleitet.

Kleine Luchse können bereits beobachtet werden

Besucherinnen und Besucher des Wildparks haben mit etwas Glück die Möglichkeit, den Nachwuchs bei seinen ersten Streifzügen zu beobachten. Besonders spannend ist dabei, wie die jungen Tiere ihre Umgebung kennenlernen und langsam selbstständiger werden.