Feuer in Fernwärmeanlage: Feuerwehren kämpfen gegen Brand

Am Mittwochmorgen gegen 6.20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hohentauern und St. Johann am Tauern zu einem Brandeinsatz in einem Fernwärmekraftwerk in der Dorfstraße (Bezirk Murtal) alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Maschinenraum sowie das Hackschnitzellager in Brand. Umgehend wurden die Feuerwehren Möderbrugg und Trieben zur Unterstützung nachalarmiert. Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen sowie schließlich vollständig löschen. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt.

©FF Hohentauern | Feuerwehr bekämpft Brand in Hackschnitzellager.

Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz

Mithilfe einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich auf verbliebene Glutnester, um ein erneutes Aufflammen des Brandes auszuschließen. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehren Hohentauern, St. Johann am Tauern, Möderbrugg und Trieben mit 26 Einsatzkräften. Weiters waren das Rote Kreuz sowie die Polizei vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2026 um 19:22 Uhr aktualisiert