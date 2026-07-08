Großeinsatz im Murtal: Abfalllager steht in Vollbrand

Am Mittwochnachmittag, dem 8. Juli wurden die Freiwilligen Feuerwehren Baierdorf und Weißkirchen um 14.17 Uhr zu einem Brand in einem Abfalllager in Fisching (Bezirk Murtal) in der Steiermark alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Abfalllager bereits in Vollbrand. Umgehend wurde ein umfassender Löschangriff unter schwerem Atemschutz im Bereich des Brandherdes eingeleitet. Parallel dazu errichteten die Feuerwehrkräfte einen Brandschutz für die angrenzenden Hallen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Aufgrund der Brandausdehnung wurden in weiterer Folge die Freiwilligen Feuerwehren Zeltweg und Judenburg sowie der Atemschutzstützpunkt Stahl Judenburg nachalarmiert.

©BFV Judenburg | Fünf Feuerwehren bei Großeinsatz in Fisching.

Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres

Dank des raschen und koordinierten Einsatzes aller eingesetzten Kräfte konnte der Brand eingedämmt und eine Ausbreitung auf weitere Lagerbereiche erfolgreich verhindert werden. Im Anschluss wurde das Brandgut mithilfe schwerer Geräte aus der Halle geräumt, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können. Insgesamt standen fünf Feuerwehren mit zwölf Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich unterstützten das Rote Kreuz sowie die Polizei die Maßnahmen vor Ort.