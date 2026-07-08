Kurioser Einsatz: Schildkröte „Pablo“ verirrt sich auf Fahrbahn

Ein ungewöhnlicher „Verkehrsteilnehmer“ sorgte in Landscha (Bezirk Weiz) für einen besonderen Polizeieinsatz. Eine Landschildkröte war auf der Fahrbahn unterwegs und bekam von den Beamten kurzerhand den Namen „Pablo“.

Mit einem Augenzwinkern berichtet die Polizei Steiermark auf Instagram von einem ungewöhnlichen Einsatz: Bei ihrer Streifentätigkeit entdeckte eine Polizeistreife in Landscha eine Landschildkröte, die offenbar einen kleinen Ausflug unternommen hatte. Statt gemütlich im Garten unterwegs zu sein, spazierte das Tier auf der Fahrbahn. Die Polizei brachte den kleinen Ausreißer rasch in Sicherheit. Auf Instagram scherzten die Beamten: „Entschuldigung, Herr Inspektor – einmal nach Turtle Island bitte!“ So oder so ähnlich dürfte das Nachmittagsprogramm der Schildkröte wohl ausgesehen haben.

Auf der Polizeiinspektion bekam sie einen Namen

Die Suche nach dem Besitzer in der näheren Umgebung blieb zunächst ohne Erfolg. Deshalb durfte die Schildkröte kurzerhand mit auf die Polizeiinspektion. Dort bekam sie von den Beamten einen Namen: „Pablo“. Mit einem Augenzwinkern fügte die Polizei hinzu: „Auch wenn wir gar nicht wissen, ob Pablo überhaupt ein Pablo ist.“

Zwischenstopp bei „Turtle Island“

Mittlerweile hat die Schildkröte ihre vorübergehende Unterkunft gewechselt und wird im Grazer Turtle Island versorgt. Die Polizei bittet nun um Hilfe bei der Suche nach dem Besitzer oder der Besitzerin. Wer die Landschildkröte kennt oder weiß, wem sie gehört, soll sich direkt bei Turtle Island melden. Bis dahin bleibt nur zu hoffen, dass „Pablo“ seinen nächsten Ausflug nicht wieder ohne gültiges Reiseziel antritt.