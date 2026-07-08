Bis zu 28 Grad: So wird der Donnerstag in der Steiermark

Nach einem bewölkten Start im Norden zeigt sich am Donnerstag wieder häufiger die Sonne. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 23 bis 28 Grad, nur zeitweise können Wolken den Himmel trüben.

„Der Donnerstag beginnt im Norden noch mit mehr Wolken aber bereits wieder weitgehend trocken, im Süden ist es von der Früh weg meist sonnig. Im Tagesverlauf sind im ganzen Land längere sonnige Phasen zu erwarten, zeitweise trüben aber Schichtwolken den Himmel. Der Wind weht in der Obersteiermark noch einmal zum Teil lebhaft aus Nordwest“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Es werden Höchstwerte zwischen 23 und 28 Grad erwartet.