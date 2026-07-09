Steiermark trauert um Motorsport-Urgestein: Willi Payer ist verstorben

Der steirische Motorsport trauert um Willi Payer. Über Jahrzehnte prägte er mit seinem Fachwissen unzählige Veranstaltungen im PS Racing Center Greinbach. Nun ist er im Alter von 80 Jahren verstorben.

Die steirische Motorsportszene verliert einen Menschen, der über viele Jahre hinweg nicht nur mit seinem Fachwissen, sondern auch mit seiner Hilfsbereitschaft und seiner Leidenschaft Spuren hinterlassen hat. Willibald „Willi“ Payer ist am 6. Juli 2026 im Alter von 80 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Besonders im PS Racing Center Greinbach war Willi Payer über Jahrzehnte eine feste Größe.

26 Jahre Teil der Motorsportfamilie

Mit großer Betroffenheit verabschiedete sich das PS Racing Center Greinbach von seinem langjährigen Wegbegleiter. Über 26 Jahre begleitete Willi Payer Motorsportveranstaltungen mit seinem umfangreichen Fachwissen und seiner Erfahrung. Für viele war er weit mehr als ein Kollege, er war ein verlässlicher Ansprechpartner, ein Freund und ein wichtiger Teil der steirischen Motorsportfamilie. „Unglaubliche 26 Jahre hast du mit deinem Fachwissen mit uns im PS Racing Center Greinbach Motorsportveranstaltungen durchgeführt. Willi wird immer als hilfsbereiter und freundlicher Motorsport-Kollege in unseren Herzen bleiben und immer ein Teil der großen Motorsport-Familie sein.“

Mehr als nur ein Motorsportkollege

Wer Willi Payer kannte, erinnert sich nicht nur an seine Kompetenz, sondern vor allem an seine ruhige Art, seine Hilfsbereitschaft und seine Begeisterung für den Motorsport. Über viele Jahre unterstützte er Veranstaltungen im PS Racing Center und war für zahlreiche Fahrer, Teams und Veranstalter eine vertraute Persönlichkeit. Sein Engagement machte ihn zu einem geschätzten Mitglied der steirischen Motorsportszene. Wie aus der Traueranzeige hervorgeht, verstarb Willibald Payer im Beisein seiner Ehefrau friedlich. Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung besteht am Freitag, 10. Juli, in der Totenkapelle Hartberg. Die Begräbnisfeier findet am Samstag, 11. Juli, in der Kirche Maria Lebing statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt anschließend im engsten Familienkreis.