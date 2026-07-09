Auto stürzt plötzlich auf der A9 in Baugrube: Lenkerin verletzt

Eine Autofahrerin kam im Baustellenbereich auf der A9 am Donnerstagmorgen von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Wagen in eine Baugrube. Sie wurde verletzt.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einen Feuerwehreinsatz auf der A9 Pyhrnautobahn ausgelöst. Im Baustellenbereich zwischen Mautern und Kammern kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug stürzte in eine Baugrube und blieb dort schwer beschädigt liegen.

Unfall im Baustellenbereich

Der Unfall ereignete sich kurz nach 4 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung Graz. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die Lenkerin im Bereich einer Brückenbaustelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto verließ die Fahrbahn, fuhr in den abgesicherten Baustellenbereich und kam schließlich in einer Baugrube zum Stillstand. Trotz des heftigen Unfalls gelang es der Frau, ihr Fahrzeug selbstständig zu verlassen. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten die Verletzte noch an der Unfallstelle, bevor sie mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Schwierige Bergung des Autos

Für die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs wurden die Freiwilligen Feuerwehren Mautern, Kammern und Seiz alarmiert. Aufgrund der schwierigen Lage in der Baugrube musste zusätzlich ein Wechselladerfahrzeug mit Kran der Feuerwehr Kammern eingesetzt werden. Erst mithilfe des Krans konnte das Auto aus der Baugrube gehoben und anschließend einem Abschleppunternehmen übergeben werden. Nachdem das Fahrzeug geborgen und die Unfallstelle gesichert worden war, konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden. Warum die Autofahrerin von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.