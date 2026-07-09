„Manchmal muss man loslassen“: Familienlokal in der Steiermark schließt

Mit viel Herzblut, einer klaren Vision und dem Wunsch, einen Ort für Familien zu schaffen, eröffneten die Zwillingsschwestern Barbara Gmoser und Hermine Pacher Anfang Februar 2025 Lotti’s Kindercafé in Gleisdorf. Jetzt steht fest: Das beliebte Familiencafé wird seine Türen schließen.

Traum von einem Familiencafé wurde 2025 Wirklichkeit

Als das Café im Februar 2025 eröffnete, erfüllten sich die beiden Schwestern einen lang gehegten Wunsch. Ihr Konzept war in der Region damals etwas Besonderes: ein Café mit Wohnzimmeratmosphäre, in dem Kinder spielen und Eltern in entspannter Umgebung Kaffee trinken, frühstücken oder sich austauschen können. Im Mittelpunkt stand ein großer Spielbereich mit Holzspielzeug, Puppenküche, Schaukelpferd, Brettspielen und Malecke. Außerdem wurden Kindergeburtstage, Workshops und Treffen für Familien angeboten. Damit entwickelte sich das Café schnell zu einem beliebten Treffpunkt für Eltern mit kleinen Kindern.

Emotionaler Abschied

Nun verabschieden sich die Betreiberinnen von ihrem Herzensprojekt. In einem emotionalen Beitrag auf Social Media geben sie bekannt, dass Lotti’s Kindercafé mit 31. Juli 2026 schließen wird. „Es fällt uns nicht leicht, diese Worte zu schreiben“, heißt es darin. Nach reiflicher Überlegung habe man sich aus persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschlossen. Besonders bewegend sind die Worte, mit denen sich die beiden Unternehmerinnen an ihre Gäste wenden. „Hinter jedem kleinen Unternehmen stecken Menschen mit Hoffnungen, Ideen, Verantwortung, Sorgen und ganz viel Herz und Mut. Doch manchmal bedeutet Mut nicht nur, etwas aufzubauen – sondern auch, etwas loszulassen.“ Die Betreiberinnen bedanken sich bei allen Familien, Kindern und Stammgästen, die das Kindercafé in den vergangenen Monaten besucht und unterstützt haben. Wer noch einen Gutschein für Lotti’s Kindercafé besitzt, soll sich laut den Betreiberinnen per E-Mail melden.