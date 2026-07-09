Nach schwerer Zeit: Familienbetrieb in der Südsteiermark öffnet wieder

Nach monatelanger Ungewissheit steht fest: Das Boutiquehotel "Fräulein Leni" am Gamlitzer Jägerberg wird noch heuer wieder Gäste empfangen. Auf Instagram kündigt der Betrieb bereits den Neustart an.

Lange war es ruhig um das Boutiquehotel „Fräulein Leni“ in Gamlitz in der Südsteiermark. Nun gibt es ein deutliches Lebenszeichen: Auf Instagram verkündet der Betrieb den Neustart mit den Worten: „Home is where the heart is. Fräulein Leni ist heimgekommen – als Familienbetrieb starten wir neu durch.“ Gleichzeitig läuft bereits die Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Wiedereröffnung noch heuer geplant

Das Hotel soll noch im Laufe dieses Jahres wieder öffnen. Künftig wird „Fräulein Leni“ direkt von der Familie Pachleitner geführt. Eigentümerin Denise Pachleitner übernimmt den Betrieb gemeinsam mit ihrer Tochter Leni, nach der das Boutiquehotel benannt ist. Diese ist nach einem Schuljahr in den USA wieder in die Steiermark zurückgekehrt. Einen konkreten Eröffnungstermin gibt es zwar noch nicht, Ziel ist aber ein Neustart noch rechtzeitig zur Herbstsaison.

Schicksalsschlag und schwere Zeiten

Das Boutiquehotel wurde 2023 auf dem Areal der ehemaligen Buschenschank Erika eröffnet und verfügt über 23 Zimmer und Suiten, einen Infinity-Pool, einen Wellnessbereich sowie Seminarräumlichkeiten. Dann erschütterte ein schwerer Schicksalsschlag: Mitgründer Michael Pachleitner erlag im Jahr 2023 einer schweren Krankheit. Das Hotel blieb nach der Winterpause 2026 aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Zwischenzeitlich stand auch ein Verkauf des Hauses im Raum.

Familienbetrieb starte mit neuem Konzept durch

Nun ist jedoch klar: Das Hotel bleibt im Besitz der Familie und soll künftig auch als Familienbetrieb geführt werden. Denise Pachleitner erklärte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass das Konzept zwar überarbeitet werde, das Hotel selbst aber baulich unverändert bleibe. Stattdessen habe man den bisherigen Betrieb genau analysiert und Anpassungen vorgenommen, um das Angebot noch besser an die Wünsche der Gäste und die wirtschaftlichen Anforderungen anzupassen.

Mitarbeiter gesucht

Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung laufen bereits. Über Social Media sucht „Fräulein Leni“ aktuell Verstärkung für das Team. Wann genau die ersten Gäste wieder einchecken können, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.