Motorsport-Veranstalter aus Spielberg meldet Insolvenz an

Die BG Sportpromotion GmbH aus Spielberg (Steiermark) kann ihre laufenden Zahlungen nicht mehr erfüllen. Über das Unternehmen wurde am Landesgericht Leoben ein Sanierungsverfahren eröffnet.

Über das Vermögen der BG Sportpromotion GmbH wurde am 9. Juli 2026 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das Unternehmen hat den Antrag selbst eingebracht, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilt. Auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der KSV1870 berichten, dass die Firma ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.

Rund 228.000 Euro an Verbindlichkeiten

Die BG Sportpromotion GmbH ist im Bereich der Organisation, Vermarktung, Bewerbung und Durchführung von Motorsport-Veranstaltungen tätig. Laut Angaben von Creditreform stehen den Aktiva in Höhe von rund 58.000 Euro Verbindlichkeiten von etwa 228.000 Euro gegenüber. Von der Insolvenz sind laut Gläubigerliste rund 45 Gläubiger betroffen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit einen Mitarbeiter.

Anfangsverluste als Ursache genannt

Als Grund für die wirtschaftliche Schieflage nennt das Unternehmen laut Eigenantrag nicht ausreichend ausgeglichene Anfangsverluste. Diese hätten durch spätere Gewinne nicht nachhaltig kompensiert werden können. Die Firma bietet ihren Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent an. Diese soll innerhalb von zwei Jahren nach Annahme bezahlt werden. Laut Creditreform handelt es sich dabei um die gesetzliche Mindestquote, der Sanierungsplan soll noch angepasst werden.