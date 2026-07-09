„Ohne zu zögern geholfen“: Baby musste dringend in die Klinik

Eine junge Mutter aus dem Bezirk Voitsberg (Steiermark) musste mit ihrem erst zwei Monate alten Baby dringend in die Kinderchirurgie. Wegen Straßensperren schien der Weg versperrt, doch das Rote Kreuz half sofort.

Für eine Familie aus dem Bezirk Voitsberg war der Mittwoch geprägt von Angst und Unsicherheit. Doch Hilfe war schneller da als gedacht. In einer Facebook-Gruppe wandte sich die Mutter anschließend mit emotionalen Worten an das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach und bedankte sich für die schnelle Unterstützung.

„Ohne zu zögern geholfen“

„Mit unserem erst zwei Monate alten Baby standen wir heute vor einer Situation, die uns große Sorgen bereitet hat“, schreibt die Mutter am Mittwoch. Aufgrund von Straßensperren wegen des Radrennens in Voitsberg sei die Familie nicht weitergekommen und habe dringend Hilfe benötigt. Das Team des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach habe sofort reagiert und das Baby sicher zur Kinderchirurgie gebracht.

Großer Dank ans Rote Kreuz: „Ihr seid großartig“

Besonders die menschliche Seite der Einsatzkräfte hob die Familie hervor. „Wir sind unglaublich dankbar für eure schnelle Hilfe, eure Professionalität und vor allem für eure Menschlichkeit und Herzlichkeit“, heißt es in dem Beitrag. „In einem Moment voller Angst habt ihr uns Sicherheit und Zuversicht gegeben.“ Zum Abschluss richtete die Mutter noch einmal einen großen Dank an alle Beteiligten: „Von Herzen danke an das gesamte Team der Bezirksstelle Voitsberg. Ihr seid großartig!“ Die Worte zeigen einmal mehr, wie wichtig schnelle Hilfe und menschliche Unterstützung in schwierigen Situationen sein können.