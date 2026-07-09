Landesrechnungshof warnt: Schulden könnten auf über zehn Milliarden Euro steigen

Die finanzielle Lage der Steiermark bleibt angespannt. In seiner aktuellen Analyse des Landeshaushalts kommt der Landesrechnungshof zum Schluss, dass die Möglichkeiten für Einsparungen begrenzt sind. Gleichzeitig wird davor gewarnt, dass die Verschuldung des Landes in den kommenden Jahren deutlich weiter steigen könnte. Laut Strategiebericht könnte der Schuldenstand bis 2029 die Marke von zehn Milliarden Euro überschreiten. Auch die Pro-Kopf-Verschuldung dürfte laut Analyse kräftig zunehmen – von rund 5.800 Euro im Jahr 2025 auf knapp 8.000 Euro im Jahr 2029.

Gesundheit und Soziales treiben die Ausgaben

Bereits im Budget für 2026 ist ein negatives Nettoergebnis von rund 808 Millionen Euro vorgesehen. Besonders stark belasten laut Landesrechnungshof die Bereiche Gesundheit sowie Soziales und Wohnbauförderung den Landeshaushalt. Gleichzeitig weist der Bericht darauf hin, dass nur ein kleiner Teil der Ausgaben kurzfristig beeinflussbar ist. Um die Finanzen nachhaltig zu stabilisieren, seien daher strukturelle Reformen notwendig. Im Bundesländervergleich zählt die Steiermark bereits jetzt zu den am höchsten verschuldeten Ländern. Unter Berücksichtigung der Landes- und Gemeindeschulden lag die Pro-Kopf-Verschuldung laut Analyse 2025 bei 8.611 Euro.

Opposition fordert Kurswechsel

Die Analyse sorgte für viel Kritik in der Opposition. Die KPÖ sieht ihre Kritik am Sparkurs von FPÖ und ÖVP bestätigt. Landtagsabgeordneter Alexander Melinz spricht von Einsparungen, die die Bevölkerung treffen würden, ohne die finanzielle Situation nachhaltig zu verbessern. Statt weiterer Kürzungen fordert die KPÖ zusätzliche Einnahmen, etwa durch eine Schottersteuer oder eine Parkplatzabgabe für Einkaufszentren. Langfristig seien außerdem Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie Änderungen beim Finanzausgleich notwendig. Auch die NEOS sehen dringenden Handlungsbedarf. Klubobmann Niko Swatek fordert, dass die Landesregierung die Sommerpause für Reformen nutzt. Er verweist auf die vom Landesrechnungshof angeführte Verschuldungsdauer von 2.046 Jahren und verlangt ein umfassendes Reformpaket bis zum Herbst. Zudem kritisiert er den Anstieg der Verwaltungsausgaben und des Personalaufwands. Die Grünen sprechen ebenfalls von einem alarmierenden Befund. Budgetsprecher Lambert Schönleitner wirft der Landesregierung vor, notwendige Reformen zu verschleppen und den Schuldenstand weiter anwachsen zu lassen. Aus Sicht der Grünen braucht es neben strukturellen Änderungen auch zusätzliche Einnahmequellen, etwa durch eine Nahverkehrsabgabe, eine Lkw-Maut oder Abgaben auf den Ressourcenverbrauch.