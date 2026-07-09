Von Spezialfahrzeugen bis Polizeimusik: So feierte die Bundespolizei in Graz

Mit einem Festakt und einem anschließenden „Family Day“ für Angehörige der steirischen Exekutive feierte die Landespolizeidirektion (LPD) Steiermark am heutigen Donnerstag, 9. Juli 2026, den traditionellen „Tag der Bundespolizei“.

Mittlerweile sind 21 Jahre vergangen, seit mit der Exekutivreform im Jahr 2005 die Bundesgendarmerie, die Sicherheitswache und das Kriminalbeamtenkorps zu einem modernen, einheitlichen Wachkörper zusammengeführt wurden. Seither hat sich die Bundespolizei kontinuierlich weiterentwickelt und präsentiert sich heute als hocheffizienter und größter Sicherheitsdienstleister.

Steirische Exekutive feiert Jubiläum

Landespolizeidirektor Gerald Ortner nahm das Jubiläum im Ehrenhof der LPD in Graz zum Anlass, um den rund 4.600 steirischen Bediensteten für ihren unermüdlichen und professionellen Einsatz im Dienst der Allgemeinheit zu danken. „21 Jahre Bundespolizei stehen für kontinuierliche Modernisierung, Professionalität und Verlässlichkeit. Der tägliche Dienst verlangt unseren Kräften viel ab, weshalb die Unterstützung durch die eigenen Familien von unschätzbarem Wert ist. Dieser Festtag gehört ganz unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ihren Angehörigen, die gemeinsam das starke Fundament für die Sicherheit in der Steiermark bilden“, so Ortner. Der Einladung zum Festakt folgten zahlreiche hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft sowie von verschiedenen befreundeten Einsatz- und Partnerorganisationen. Die feierliche Zeremonie, wurde traditionsgemäß von der Polizeimusik Steiermark musikalisch umrahmt.

©LPD STMK | Steirische Polizei feiert mit Familien den „Tag der Bundespolizei“.

Family Day begeisterte in Graz

Direkt im Anschluss an den offiziellen Festakt öffnete der alljährliche „Family Day“ seine Pforten. Das abwechslungsreiche Rahmenprogramm bot den Familien und Angehörigen der Bediensteten spannende Einblicke in den abwechslungsreichen Polizeialltag. An zahlreichen Informationsständen konnten die neuesten technischen Einsatzmittel und Spezialfahrzeuge aus nächster Nähe besichtigt und ausprobiert werden.