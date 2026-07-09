30 Grad und viel Sonnenschein: So wird das Wetter am Freitag

Die Steiermark darf sich am Freitag auf einen echten Sommertag freuen. Viel Sonnenschein, kaum Wolken und Temperaturen von bis zu 30 Grad sorgen für ideales Ausflugs- und Badewetter.

Der Freitag beschert der Steiermark überwiegend sonniges und warmes Wetter. „Bis Mittag ist es dabei sogar oft wolkenlos, am Nachmittag gesellen sich dann vor allem im Bergland auch ein paar Quellwolken dazu. Für Schauer wird es aber nicht reichen. Der Wind lässt deutlich nach, weht nur noch mäßig“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Nach Frühwerten zwischen 12 und 17 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 26 bis 30 Grad.“