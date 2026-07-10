Auto kracht gegen Baum: Feuerwehr rettet eingeklemmten Lenker

Ein Auto ist am Donnerstagnachmittag in der Steiermark von der Straße abgekommen und gegen einen Baum bei St. Marein geprallt. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehr und Rettung befreit werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Petersdorf II und St. Marein bei Graz rückten nach dem Sirenenalarm gemeinsam mit dem Roten Kreuz, dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 und der Polizei zum Unfallort aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren Petersdorf II und St. Marein bei Graz rückten nach dem Sirenenalarm gemeinsam mit dem Roten Kreuz, dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 und der Polizei zum Unfallort aus.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.33 Uhr. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die gerade auf dem Weg zu einem Schulfest waren, bemerkten den verunfallten Wagen und handelten sofort. Sie setzten umgehend die Rettungskette in Gang und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte um den verletzten Autofahrer.

©Freiwillige Feuerwehr Petersdorf II Da der Lenker im Fahrzeug eingeschlossen war, entfernten die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Lenker

Die Freiwilligen Feuerwehren Petersdorf II und St. Marein bei Graz rückten nach dem Sirenenalarm gemeinsam mit dem Roten Kreuz, dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 und der Polizei zum Unfallort aus. Da der Lenker im Fahrzeug eingeschlossen war, entfernten die Einsatzkräfte mit hydraulischem Rettungsgerät die Fahrertür. In enger Zusammenarbeit mit Rettungsdienst und Notarzt konnte der Verletzte schließlich schonend aus dem Unfallwagen befreit werden.

Unfallfahrzeug geborgen

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte weiter vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr sicherte währenddessen die Unfallstelle ab, errichtete einen vorbeugenden Brandschutz, barg das beschädigte Fahrzeug und reinigte anschließend die Fahrbahn. Die Feuerwehr hob nach dem Einsatz besonders das rasche Eingreifen der Ersthelfer hervor. Ihr besonnenes Handeln habe wesentlich dazu beigetragen, den verletzten Lenker bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bestmöglich zu versorgen. Ebenso bedankten sich die Feuerwehren bei allen beteiligten Organisationen für die gute Zusammenarbeit.