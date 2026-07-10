Schulschluss in der Steiermark: Das kommt nach den Ferien auf viele zu

Mit der Zeugnisvergabe beginnen für mehr als 129.000 Kinder und Jugendliche in der Steiermark die Sommerferien. Doch nach der schulfreien Zeit warten auf viele Schüler bereits wichtige Änderungen.

Während für viele sechs Wochen Erholung vor ihnen liegen, bringt das kommende Schuljahr mehrere Neuerungen mit sich.

Während für viele sechs Wochen Erholung vor ihnen liegen, bringt das kommende Schuljahr mehrere Neuerungen mit sich.

Für tausende Kinder und Jugendliche in der Steiermark ist heute endlich der Moment gekommen: Die Zeugnisse werden verteilt, die Sommerferien beginnen. Während für viele sechs Wochen Erholung vor ihnen liegen, bringt das kommende Schuljahr mehrere Neuerungen mit sich. Sie reichen von strengeren Maßnahmen gegen Gewalt bis hin zu einer verpflichtenden Sommerschule für bestimmte Kinder.

Mehr als 129.000 Schüler starten in die Ferien

Mit dem letzten Schultag endet für über 129.400 Schüler in der Steiermark das Schuljahr 2025/26. Nach den Ferien wartet jedoch auf viele ein Schulalltag, der sich in einigen Bereichen deutlich verändern wird. Ein zentrales Thema bleibt die Gewalt an Schulen. Im abgelaufenen Schuljahr wurden in der Steiermark 226 Suspendierungen ausgesprochen, so viele wie noch nie. Besonders häufig betraf dies Mittel- und Volksschulen in städtischen Regionen. Ab dem kommenden Schuljahr greifen deshalb neue gesetzliche Bestimmungen. Nach einer Suspendierung wird eine pädagogische Begleitung verpflichtend. Verweigern Erziehungsberechtigte die Zusammenarbeit, können Geldstrafen von bis zu 800 Euro verhängt werden.

Mehr Unterstützung durch Experten

Neben strengeren Regeln wird auch die Unterstützung an den Schulen ausgebaut. Bereits in diesem Schuljahr wurden 17 zusätzliche Stellen in der Schulpsychologie geschaffen. Ab Herbst folgen außerdem acht weitere Fachkräfte in der Schulsozialarbeit, um Kinder und Jugendliche bei schulischen und persönlichen Herausforderungen besser begleiten zu können.

Sommerschule wird für viele Pflicht

Eine der größten Neuerungen betrifft die Sommerschule. Während die Teilnahme bisher freiwillig war, gilt künftig für außerordentliche Schülerinnen und Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen eine Teilnahmepflicht. Insgesamt besuchen heuer mehr als 7.600 Kinder die Sommerschule. Rund 1.800 von ihnen nehmen verpflichtend teil.

Mehr Personal für „Brennpunktschulen“

Auch zahlreiche Schulen mit besonderen Herausforderungen erhalten zusätzliche Unterstützung. Mehr als 40 steirische „Brennpunktschulen“ profitieren künftig vom sogenannten Chancenbonus. Damit soll zusätzliches Personal eingesetzt werden, um Schüler gezielter fördern zu können.