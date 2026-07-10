VW Sparkurs geht weiter: Jetzt geraten auch steirische Betriebe unter Druck

Der Sparkurs von Volkswagen bleibt nicht ohne Folgen für die Steiermark. Weil der Autobauer seine Produktion neu ausrichtet und Stellen abbaut, geraten auch heimische Zulieferbetriebe zunehmend unter Druck.

Die angekündigten Sparmaßnahmen des deutschen Autobauers Volkswagen wirken sich nicht nur auf die eigenen Standorte aus. Auch zahlreiche Zulieferbetriebe in der Steiermark stehen vor neuen Herausforderungen. Der Grund: Die Autoindustrie befindet sich mitten im Wandel und dieser verändert die Nachfrage nach Bauteilen grundlegend.

Weniger Bauteile, weniger Aufträge

Elektroautos benötigen deutlich weniger Komponenten als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Genau das stellt viele Unternehmen vor Probleme, die seit Jahren Teile für große Fahrzeughersteller produzieren. Nach Angaben von Mario Hirz vom Institut für Fahrzeugtechnik der TU Graz besteht ein klassischer Verbrennungsmotor aus rund 1.200 bis 1.500 Einzelteilen. Ein elektrischer Antriebsstrang kommt hingegen lediglich auf 300 bis 350 Bauteile. Für viele Zulieferer bedeutet das: Sinkt die Zahl der benötigten Komponenten, gehen langfristig auch Produktionsaufträge zurück.

Europa verliert an Bedeutung

Zusätzlich verschiebt sich die Produktion vieler Hersteller zunehmend in internationale Märkte. Vor allem China und die USA gewinnen an Bedeutung. „Aus heutiger Sicht sieht es so aus, dass wir eine Verringerung der Stückzahlen von gefertigten Pkw in Europa sehen werden“, erklärt Mario Hirz. Hersteller würden ihre Produktion verstärkt in jene Länder verlagern, in denen die Fahrzeuge später verkauft werden.

Steirische Betriebe suchen neue Geschäftsfelder

Viele Unternehmen reagieren bereits auf diese Entwicklung und erschließen neue Märkte. Statt sich ausschließlich auf die Autoindustrie zu konzentrieren, investieren sie verstärkt in Zukunftsbranchen. So arbeitet das Grazer Softwareunternehmen DCCS mittlerweile an humanoiden Robotern, die künftig in Industrieprozessen eingesetzt werden sollen. Auch der Crash-Test-Spezialist TECCON aus Gratkorn erweitert sein Geschäftsfeld. Das Unternehmen entwickelte einen speziellen Crash-Test-Dummy für die Luftfahrt und setzt damit verstärkt auf Anwendungen außerhalb der klassischen Automobilbranche. Neben der Robotik sehen Experten vor allem in der Luftfahrt sowie im Eisenbahnsektor großes Potenzial für steirische Unternehmen. Viele Zulieferbetriebe versuchen daher, ihre technische Kompetenz auf neue Industriezweige zu übertragen.