25 Jahre im Einsatz: Steirische Feuerwehr verkauft echtes Sammlerstück

25 Jahre lang war er bei Einsätzen in ganz Österreich unterwegs, jetzt sucht er einen neuen Besitzer. Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf verkauft ihren Lkw mit Kran und Hebebühne und jeder kann ein Angebot abgeben.

Er war bei Hochwasser, Sturmeinsätzen und zahlreichen technischen Hilfeleistungen im Einsatz. Nun endet für einen besonderen Feuerwehr-Lkw aus Gleisdorf ein langes Kapitel: Die Freiwillige Feuerwehr verkauft ihr rund 25 Jahre altes Einsatzfahrzeug an den Bestbieter.

Tausende Einsätze hinter sich

Der rund 15 Tonnen schwere Lkw wurde im Jahr 2001 gebaut und war über viele Jahre ein wichtiger Bestandteil des Fuhrparks. Ausgestattet ist das Fahrzeug mit einer Hebebühne und einem Palfinger-Ladekran (PK 9501). Obwohl der Lkw bei weit mehr als 1.000 Einsätzen zum Einsatz kam, zeigt der Tacho erst rund 60.000 Kilometer. Genutzt wurde das Fahrzeug nicht nur in der Oststeiermark, sondern auch bei Katastropheneinsätzen in anderen Bundesländern.

©Feuerwehr Gleisdorf Die Freiwillige Feuerwehr verkauft ihr rund 25 Jahre altes Einsatzfahrzeug an den Bestbieter.

Warum der Lkw verkauft wird

Der Verkauf erfolgt, weil die Feuerwehr Gleisdorf ihren Fuhrpark modernisiert. Künftig setzt die Wehr auf das sogenannte Wechselladersystem. Dabei bleibt das Trägerfahrzeug gleich, während je nach Einsatz unterschiedliche Container aufgeladen werden können. Dadurch sollen künftig Fahrzeuge eingespart und Einsätze flexibler abgewickelt werden. Interessenten können den Lkw nach vorheriger Terminvereinbarung besichtigen. Kaufangebote müssen bis 3. August 2026 per E-Mail bei der Feuerwehr Gleisdorf eingereicht werden. Den Zuschlag erhält der Bestbieter. Das Fahrzeug wird Anfang Oktober 2026 übergeben. Verkauft wird es im besichtigten Zustand und ohne Garantie oder Gewährleistung. Grundsätzlich dürfen nicht nur Feuerwehren mitbieten. Auch Privatpersonen können ein Kaufangebot abgeben. In diesem Fall muss das Fahrzeug allerdings entsprechend neu typisiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert