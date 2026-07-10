80 Jahre alter Nussbaum gefällt: Jetzt entbrennt Streit in Hart bei Graz

Ein gefällter Nussbaum beschäftigt derzeit viele Menschen in Hart bei Graz. Der Baum auf der Janischwiese wurde im Zuge von Abbrucharbeiten entfernt und löste umgehend Kritik aus. Bürgerliste, SPÖ und Grüne sprechen von einem schmerzlichen Verlust und werfen der Gemeinde mangelnde Sorgfalt vor. Die Gemeinde widerspricht dieser Darstellung.

Kritik: „Einfach nur traurig“

Die Bürgerliste Hart bei Graz zeigt sich über die Baumfällung entsetzt. Nach ihrer Darstellung sei der alte Nussbaum gesund gewesen und habe auch dem geplanten Bau der neuen Volksschule nicht im Weg gestanden. „Es ist wirklich unfassbar! Trotz mehrfacher Intervention wurde heute der gesunde schöne alte Nussbaum auf der Janischwiese gefällt“, heißt es in einer Stellungnahme. Der Baum sei rund 100 Jahre alt gewesen und ein wertvolles Naturjuwel. Auch die SPÖ Hart bei Graz bedauert die Entwicklung. Nach ihren Angaben sei der Baum bei den Abbrucharbeiten beschädigt worden und deshalb gefällt worden. Gemeinsam mit den Grünen hätte man sich einen sorgsameren Umgang gewünscht. „Die Zeit, in der ein Baum so eine Krone entwickelt, erstreckt sich über eine ganze Generation. Die Vorstellung, dass unter diesem Baum Menschen hätten verweilen können, stimmt uns traurig“, schreibt die SPÖ.

Gemeinde weist Vorwürfe zurück

Die Gemeinde Hart bei Graz stellt den Ablauf jedoch anders dar. In einer Stellungnahme betont sie, dass der Bürgermeister keinen eigenen Auftrag zur Fällung erteilt habe. Vielmehr habe der Gemeinderat bereits am 7. Mai die Abrissarbeiten auf der Janischwiese beschlossen. Das Angebot des Bestbieters habe laut Gemeinde ausdrücklich auch Strauch- und Baumschnitt inklusive Entfernung der Wurzelstöcke umfasst. Dies geht auch aus dem vorliegenden Angebotsdokument hervor. Die Gemeinde erklärt dazu: „Daher gab es auch keinen Auftrag zum Fällen durch den Bürgermeister. Die Firma hat auf Basis ihres Angebotes die Arbeiten umgesetzt.“ Eine gegenteilige Entscheidung des Bürgermeisters gegen den Gemeinderatsbeschluss hätte laut Gemeinde sogar eine aufsichtsrechtliche Beschwerde nach sich ziehen können.

Gemeinde verweist auf Neupflanzungen

Als weiteren Punkt führt die Gemeinde an, dass im Jahr 2025 auf der Janischwiese insgesamt 100 Bäume und 400 Sträucher neu gepflanzt worden seien. Die Fällung des alten Nussbaums sorgt dennoch weiter für emotionale Reaktionen. Während die einen den Verlust eines jahrzehntealten Baumes beklagen, verweist die Gemeinde auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und den zugrunde liegenden Gemeinderatsbeschluss.