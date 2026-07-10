Pünktlich zum Ferienstart: Jetzt kehrt Hitze in die Steiermark zurück

Zum Start der Sommerferien zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner besten Seite. Nach den zuletzt kühleren Tagen steigen die Temperaturen nun Tag für Tag an, bis Anfang nächster Woche sind bis zu 33 Grad möglich.

Bereits am Wochenende klettern die Temperaturen auf über 30 Grad, Anfang der kommenden Woche sind laut GeoSphere Austria sogar bis zu 33 Grad möglich.

Bereits am Wochenende klettern die Temperaturen auf über 30 Grad, Anfang der kommenden Woche sind laut GeoSphere Austria sogar bis zu 33 Grad möglich.

Besser könnte der Ferienbeginn kaum aussehen: Pünktlich zum Start der Sommerferien kehrt in der Steiermark das Hochsommerwetter zurück. Nach einigen vergleichsweise kühlen Tagen wird es nun wieder deutlich wärmer. Bereits am Wochenende klettern die Temperaturen auf über 30 Grad, Anfang der kommenden Woche sind laut GeoSphere Austria sogar bis zu 33 Grad möglich.

Sonne statt Regen zum Ferienbeginn

Der heute Freitag bringt bereits viel Sonnenschein. Nach einem überwiegend wolkenlosen Start ziehen ab Mittag vor allem über dem Bergland einige harmlose Quellwolken auf. Regen ist aber kaum ein Thema. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad. Auch die Nacht bleibt trocken und meist klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 17 Grad.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite

Der Samstag präsentiert sich laut GeoSphere fast durchgehend sonnig. Zwar entstehen am Nachmittag erneut Quellwolken über den Bergen, Gewitter bleiben jedoch in den meisten Regionen aus. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 31 Grad. Am Sonntag setzt sich das sonnige Wetter nahtlos fort. Nur wenige harmlose Wolken ziehen über den Himmel, Schauer sind selbst in den Bergen kaum zu erwarten. Bei 27 bis 31 Grad herrscht perfektes Badewetter. Zum Wochenbeginn dreht der Sommer noch einmal auf. Der Montag verläuft überwiegend sonnig, lediglich im südlichen Bergland entstehen einzelne Quellwolken. Die Temperaturen steigen bereits auf 29 bis 32 Grad. Am Dienstag wird es voraussichtlich noch heißer. Laut GeoSphere Austria sind 29 bis 33 Grad möglich. Lediglich über dem westlichen Bergland könnten sich am Nachmittag vereinzelt Wärmegewitter bilden.

Ideales Wetter für den Ferienstart

Für alle, die ihre ersten Ferientage im Freibad, am See oder in den Bergen verbringen möchten, könnten die Bedingungen kaum besser sein. Die kommenden Tage bringen viel Sonnenschein, sommerliche Temperaturen und nur ein geringes Gewitterrisiko. Bei den angekündigten Höchstwerten raten Meteorologen allerdings dazu, die intensive Mittagssonne zu meiden, ausreichend zu trinken und auf einen guten Sonnenschutz zu achten. Gerade Kinder, ältere Menschen und Personen, die viel Zeit im Freien verbringen, sollten die Hitze nicht unterschätzen.