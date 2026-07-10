Mord nach Streit um Ameisen in Graz: Lebenslange Haft wieder aufgehoben

Der Mord an einer 72-jährigen Grazerin nach einem Streit um eine Ameisenstraße erschütterte Österreich. Nun hat das Oberlandesgericht Graz das Urteil geändert: Der Täter muss nicht lebenslang ins Gefängnis.

Der Fall sorgte weit über die Steiermark hinaus für Entsetzen: Im Grazer Bezirk Jakomini erschlug ein 53-jähriger Mann im vergangenen Jahr seine 72-jährige Nachbarin nach einem eskalierten Streit um eine Ameisenstraße. Im März wurde er dafür zu lebenslanger Haft verurteilt, 5 Minuten hat berichtet: Nachbarin (72) wegen Ameisenstraße getötet – lebenslange Haft. Dieses Urteil ist nun Geschichte.

Streit um Blumentopf endete tödlich

Auslöser der Tat war laut den Ermittlungen eine Ameisenstraße in der Wohnung der Mutter des Angeklagten. Der Mann führte die Ameisen zu einem Blumentopf auf der Terrasse seiner Nachbarin zurück. Zwischen den beiden hatte es wegen dieses Bereichs bereits seit Jahren Streit gegeben. Als der 53-Jährige den Blumentopf anhob, traf er auf die Pensionistin. Die Situation eskalierte. Laut Gericht brachte der Mann die 72-Jährige zu Boden, trat und schlug auf sie ein und attackierte sie schließlich mehrfach mit einem Spaten. Die Frau starb noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen.

Lebenslange Haft war dem OLG zu hoch

Das Grazer Schwurgericht hatte den Mann wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich ordnete das Gericht seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Nach der Berufung des Angeklagten beschäftigte sich nun das Oberlandesgericht Graz (OLG) mit dem Fall und änderte das Urteil deutlich. Statt lebenslanger Haft verhängte das OLG eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren. Gleichzeitig bestätigte das Gericht die zeitlich unbefristete Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Ausschlaggebend dafür sei die schwerwiegende und nachhaltige psychische Erkrankung des Mannes gewesen.

Auch Entschädigung der Familie reduziert

Nicht nur die Haftstrafe wurde abgeändert. Auch der zugesprochene Anspruch der Hinterbliebenen auf Trauerschmerzengeld wurde halbiert. Wie die Medienstelle des Oberlandesgerichts Graz mitteilte, wurde der ursprünglich zugesprochene Betrag von 20.000 Euro auf 10.000 Euro reduziert. Mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts ist das ursprünglich verhängte lebenslange Strafmaß damit nicht mehr aufrecht. Stattdessen muss der Mann eine 20-jährige Freiheitsstrafe verbüßen und bleibt zusätzlich in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht.