Schließt nach zehn Jahren: So geht es für das Tanzlokal in Gratkorn weiter

Nach zehn Jahren ist im beliebten Tanzlokal „LaRox“ endgültig Schluss. Doch lange bleibt die Tür nicht geschlossen: Schon im September soll an derselben Adresse ein neues Fortgehlokal eröffnen, mit neuem Konzept.

Nach zehn Jahren ist im beliebten Tanzlokal „LaRox“ endgültig Schluss. Doch lange bleibt die Tür nicht geschlossen: Schon im September soll an derselben Adresse ein neues Fortgehlokal eröffnen, mit neuen Betreibern und frischem Konzept.

Zehn Jahre voller Partys gehen zu Ende

Seit der Übernahme des ehemaligen „Back West“ vor rund einem Jahrzehnt hatte sich das „LaRox“ zu einer bekannten Adresse für Nachtschwärmer entwickelt. Zahlreiche Veranstaltungen, Live-Auftritte und Partynächte prägten die Geschichte des Lokals. Für Betreiber Robert Lamprecht war der Abschiedsabend ein emotionaler Moment. Die Resonanz sei groß gewesen. „Es war wirklich eine legendäre Party, der Andrang war groß“, erzählt er. Wäre das Interesse über die vergangenen Jahre konstant so geblieben, hätte man den Betrieb gerne fortgeführt.

Pandemie veränderte das Ausgehverhalten

Als Hauptgrund für die Schließung nennt er die Veränderungen im Nachtleben seit der Corona-Pandemie. Viele Gäste würden heute deutlich später ausgehen, insgesamt sei der Besucherstrom spürbar zurückgegangen. Während die Monate im Herbst und die Vorweihnachtszeit noch gut laufen würden, sei der Rest des Jahres wirtschaftlich schwieriger geworden. Mit diesen Herausforderungen kämpfen derzeit zahlreiche Betriebe der Gastronomie- und Partyszene.

Im September folgt bereits der Neustart

Ganz verschwindet das Lokal aber nicht. Bereits im September soll an derselben Adresse ein neues Fortgehlokal eröffnen. Geplant sind ein neuer Name, neue Betreiber und ein überarbeitetes Konzept. Robert Lamprecht wird dem Betrieb dabei erhalten bleiben, allerdings nicht mehr in vorderster Reihe. Künftig möchte er das neue Team nur noch im Hintergrund unterstützen. Für die Gäste bedeutet das: Nach einer kurzen Pause wird in Gratkorn schon bald wieder getanzt und gefeiert.