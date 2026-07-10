Preis-Schock in der steirischen Gastro: Bei Getränken bis zu 60 Prozent Unterschied

Wer in der Steiermark gerne im Café sitzt oder den Abend im Gastgarten ausklingen lässt, muss inzwischen tief in die Tasche greifen. Laut einer aktuellen AK-Erhebung sind die Getränkepreise erneut gestiegen und das teilweise sehr.

Für den aktuellen Preis-Check nahm die Arbeiterkammer 42 Gastronomiebetriebe unter die Lupe: 22 Lokale in Graz und 20 Betriebe in den steirischen Bezirken.

Für den aktuellen Preis-Check nahm die Arbeiterkammer 42 Gastronomiebetriebe unter die Lupe: 22 Lokale in Graz und 20 Betriebe in den steirischen Bezirken.

Der Kaffee am Nachmittag, das Feierabendbier oder der Spritzer im Gastgarten, all das kostet die Steirer heuer spürbar mehr. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Steiermark zeigt: Die Getränkepreise in der Gastronomie sind innerhalb eines Jahres um rund vier Prozent gestiegen und damit stärker als die allgemeine Inflation. Besonders auffällig sind aber die enormen Preisunterschiede zwischen den einzelnen Lokalen.

AK untersuchte mehr als 700 Getränkepreise

Für den aktuellen Preis-Check nahm die Arbeiterkammer 42 Gastronomiebetriebe unter die Lupe: 22 Lokale in Graz und 20 Betriebe in den steirischen Bezirken. Insgesamt wurden mehr als 700 Einzelpreise für verschiedene Getränke erhoben. Verglichen wurden unter anderem Kaffee, Bier, alkoholfreies Bier, Spritzer sowie Frucht- und Apfelsäfte. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr um knapp vier Prozent gestiegen. Damit verteuerten sich Getränke in der Gastronomie stärker als die allgemeine Inflationsrate.

Getränke Graz Steirische Bezirk Cappuccino 3,80 bis 4,90 Euro 2,80 bis 4,20 Euro Bier vom Fass (0,5 l) 4,80 bis 6,50 Euro 4,30 bis 5,50 Euro Alkoholfreies Bier (0,5 l) 4,90 bis 6,20 Euro 4,30 bis 5,40 Euro Weißer Spritzer (0,25 l) bis 5,90 Euro ab 2,40 Euro Fruchtsaft mit Leitungswasser (0,5 l) bis 5,50 Euro ab 2,80 Euro

Mehr als 60 Prozent Preisunterschied

Besonders deutlich wird der Unterschied beim Verlängerten. Laut AK kostet dieser steiermarkweit zwischen 2,80 und 4,50 Euro. Das entspricht einer Preisdifferenz von mehr als 60 Prozent. AK-Marktforscherin Andrea Büdenbender empfiehlt deshalb, die Preise durchaus zu vergleichen: „Es lohnt sich, auszusuchen, wo man etwas trinkt, da die Preisspannen zwischen teuersten und billigsten Angeboten teils sehr groß sind.“

Graz bleibt teurer als die Bezirke

Wer in Graz ausgeht, bezahlt im Durchschnitt mehr als in den Bezirken. Über alle untersuchten Getränke hinweg liegt das Preisniveau in der Landeshauptstadt um rund acht Prozent beziehungsweise etwa 30 Cent höher. Dennoch zeigt die Erhebung, dass die Preissteigerungen sowohl in Graz als auch in den Bezirken nahezu gleich ausfallen. Beide Regionen verzeichnen gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von knapp vier Prozent.

Leitungswasser häufig gratis, aber nicht selbstverständlich

Auch das Thema Leitungswasser wurde erhoben. In vielen Getränkekarten ist zwar ein Preis dafür ausgewiesen, bei einer zusätzlichen Konsumation wird es jedoch in zahlreichen Lokalen kostenlos serviert. Die Praxis ist allerdings unterschiedlich und hängt vom jeweiligen Betrieb ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.07.2026 um 11:50 Uhr aktualisiert