„Ich bin kein Rechtsextremer“: Influencer Marco Wagner meldet sich zu Wort

Erstmals seit Bekanntwerden der Ermittlungen hat sich der steirische Influencer Marco Wagner in einem Video an die Öffentlichkeit gewandt. Er bestreitet die Vorwürfe und schildert seine Sicht des Vorfalls.

Nach den Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz hat sich der steirische Influencer und Comedian Marco Wagner erstmals ausführlich in einem Video zu Wort gemeldet.

Nach den Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz hat sich der steirische Influencer und Comedian Marco Wagner erstmals ausführlich in einem Video zu Wort gemeldet.

Nach den Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz hat sich der steirische Influencer und Comedian Marco Wagner erstmals ausführlich in einem Video zu Wort gemeldet. Darin weist er die Vorwürfe entschieden zurück, schildert den Polizeieinsatz aus seiner Sicht und spricht von massiven persönlichen Folgen. Die Ermittlungen der Behörden laufen weiterhin. Für Wagner gilt die Unschuldsvermutung.

Was ist passiert?

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass gegen Marco Wagner nach dem Public Viewing des WM-Spiels Österreich gegen Spanien ermittelt wird, 5 Minuten hat berichtet: Hitlergruß-Vorwurf bei Public Viewing: Ermittlungen gegen steirischen Influencer. Laut Landespolizeidirektion wird geprüft, ob es während der österreichischen Bundeshymne zu einem strafrechtlich relevanten Vorfall gekommen ist. Augenzeugen hatten die Polizei verständigt. Nach Angaben der Polizei soll ein Video ausgewertet werden, zudem ist auch der Verfassungsschutz in die Ermittlungen eingebunden. Ob tatsächlich ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz vorliegt, ist derzeit offen.

„Ich habe nichts getan“

Nun meldet sich Wagner erstmals ausführlich zu Wort. Gleich zu Beginn seines Videos sagt er, er habe mit seinem Statement bewusst gewartet, um die vergangenen Tage zu verarbeiten. Er schildert, dass er sich beim Public Viewing in Fürstenfeld befunden habe, als ihn während des Spiels zwei Polizisten zur Seite baten. Dort hätten ihm die Beamten ein Video gezeigt, auf dem seine rechte Hand ausgestreckt zu sehen gewesen sei. Seine Erklärung dazu: Er sei Fußballfan und habe während des Spiels gejubelt. Einen nationalsozialistischen Hintergrund weist er entschieden zurück. Die Polizisten hätten ihm laut eigener Aussage erklärt, dass sie lediglich ihrer gesetzlichen Pflicht nachgehen und eine Anzeige aufnehmen müssten.

„Ich will mich nicht herausreden“

Mehrfach betont Wagner in seinem Video, dass er sich nicht herausreden wolle. Sein Ziel sei es vielmehr, sich von den Vorwürfen zu distanzieren. Er sagt, er habe sich „wirklich nichts dabei gedacht“ und könne nicht nachvollziehen, weshalb seine Geste als Hitlergruß interpretiert werde. Zur Untermauerung seiner Darstellung blendet er unter anderem Bilder von Fußballfans ein, die beim Jubeln ebenfalls den Arm heben. Wagner schildert außerdem die persönlichen Folgen der Berichterstattung. „Wisst ihr, was das heißt? Meine Werbepartner springen ab.“ Er sagt zudem, dass er sich durch die Berichterstattung als Person herausgegriffen fühle. „Es passiert, weil ich der Marco Wagner bin.“ Außerdem kritisiert er, immer wieder mit der FPÖ in Verbindung gebracht zu werden. „Ich bin kein Mitglied.“

„Ich bin nicht so“

In seinem Statement versucht Wagner auch zu erklären, weshalb die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aus seiner Sicht nicht zu seiner Person passen. Wörtlich sagt er: „Ich bin nicht so. Ich habe eine rumänische Putzfrau, gehe zum Barbershop und esse meinen Kebab.“ Außerdem verweist er auf eine Szene beim Public Viewing. „Was keiner zeigt: Am Nebentisch war ein Schwarzer, den ich umarmt habe.“ Mit diesen Beispielen möchte Wagner nach eigenen Angaben deutlich machen, dass er sich selbst nicht als rechtsextrem einordnet.

Ermittlungen dauern an

Unabhängig von Wagners Stellungnahme laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Das vorhandene Videomaterial wird ausgewertet. Erst danach wird entschieden, ob ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt. Für Marco Wagner gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung die Unschuldsvermutung.