Drama in Restaurantküche: Frau (31) erleidet schwere Verbrennungen

Eine 31-Jährige verletzte sich Freitagvormittag, 10. Juli 2026, bei Arbeiten in einer Gastroküche in Gröbming (Bezirk Liezen) in der Steiermark schwer. Die Frau wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus geflogen.

Kurz nach 10 Uhr war die 31-jährige Rumänin aus dem Bezirk Liezen in der Küchennische eines Gastrobetriebes damit beschäftigt, den Geschirrspüler zu bedienen. Dabei dürfte sie eine daneben abgestellte Gastrofritteuse mit zwei Ölbehältern von der Anrichte gestoßen haben. Im Zuge dessen erlitt die 31-Jährige durch das auslaufende Frittieröl schwere Verbrennungen an beiden Beinen. Die Frau wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber „Christophorus 14“ ins LKH Graz geflogen. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erhoben werden.