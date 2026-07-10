Hubschrauber-Einsatz: Abbiegemanöver endet mit schwerem Unfall

Bei einer Kollision zwischen einem Wagen und einem Motorrad Freitagvormittag, 10. Juli 2026, wurde ein 70-jähriger Motorradlenker in Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) in der Steiermark schwer verletzt.

Gegen 10.45 Uhr war eine 18-Jährige aus dem Bezirk Liezen mit ihrem Wagen auf der B 146 in Fahrtrichtung Traufenfels unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt Pürgg wollte sie nach rechts in Richtung Untergrimming abbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte ein nachkommender 70-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) zu nah an den Wagen herangekommen sein. Er wurde vom abbiegenden Auto gestreift und kam zu Sturz. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber C14 ins DKH Schladming eingeliefert.